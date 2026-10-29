El bólido de la Escudería Metro, en Ciudad Deportiva

Las buenas noticias continúan en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), y en esta ocasión la Dirección General del organismo, a cargo de Adrián Rubalcava Suárez, invita a los usuarios de la Red, a los fanáticos del automovilismo deportivo, así como público en general conocer un automóvil monoplaza, en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, también conocida como línea café.

El automóvil, con el logo del Metro, se exhibe en el vestíbulo de la estación Ciudad Deportiva, con la finalidad de que quienes asistan, a partir de mañana viernes, a vivir la experiencia de este gran premio de renombre internacional tengan la oportunidad de tomarse la foto, individual o grupal. Incluso, este coche de competencia de máxima velocidad, puede hacer juego con la camisola típica de fan de las carreras de autos.

Además, la dirección general del STC tiene preparadas diversas sorpresas para ambientar adecuadamente la presencia de este “bólido de la escudería Metro”, muy al estilo de las grandes carreras automovilísticas y su parafernalia.

Ciudad Deportiva de la Línea 9 es una de las estaciones de mayor cercanía con el autódromo donde se realizará la carrera el próximo domingo. Las estaciones Puebla y Velódromo también son puntos cercanos a la zona y opción para el traslado.

Desde el viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre, la Línea 9 contará con un operativo especial de seguridad, en el que participarán 510 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 40 vigilantes del Metro.

El reforzamiento se realiza en seguimiento a las indicaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para elevar los estándares de seguridad en la Línea 9, de forma específica en Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, durante los días en los que se realiza el certamen automovilístico.

El STC también hace un llamado al público usuario para evitar la caída de objetos metálicos a las vías; no rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes, permitir el libre cierre de puertas y no ingresar a las estaciones con bebidas embriagantes.

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FGR