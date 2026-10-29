Temor en Parque España: “No sé cuánto me vaya a durar mi perro”

Una mujer pasea con más precaución a tres perros en el Parque España, ayer.

El miedo de que sus perros sean envenenados convirtió los paseos cotidianos en una preocupación para dueños y paseadores del Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde se han reportado cuatro muertes de canes y el hallazgo de salchichas con cápsulas que contenían una sustancia.

Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado sobre los avances de la investigación ni identificado la sustancia, por ello quienes recorren la zona temen que sus animales coman alguno de estos alimentos y corran la misma suerte.

Judith pasea diariamente a Scooby, su perro de 13 años, dijo a La Razón que le inquieta que su mascota sea una víctima, pues en sus paseos de una hora diario lo ha visto comer pollo, salchichas y más que la gente deja en el parque.

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“Se me hace que le voy a comprar un bozal por seguridad, me pone triste, pero así lo voy a tener seguro. Cuando lo alcanzo a ver que come algo, le meto la mano hasta adentro y se lo saco. No sé cuánto me vaya a durar mi perro”, contó sobre sus intentos por evitar que coma alimentos abandonados en la vía pública.

El Dato: La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que revisa las cámaras del C5 cercanas al parque para llevar a cabo las investigaciones sobre estos casos de intoxicación.

También las personas paseadoras ya tienen cuidados extra, como andar en grupos y revisar donde huelen y orinan los canes y donde cavan.

“Principalmente nos tenemos que fijar más en las esquinas de los arbustos, porque queremos a los perros pero también porque nuestro trabajo es cuidarlos y nos pagan para eso”, dijo otro paseador.

Nancy, una paseadora del Parque España, aseguró que hay vecinos de la colonia Condesa que le han gritado “¡pinches perros!”, “¡nada más ensucian todo con las cacas!” y “¡me van a cagar todo!”.

La mujer contó que la mayor parte de los conflictos son con los restaurantes que tienen parte de sus meses sobre la banqueta, ya que los perros, que van caminando por ahí, se acercan a oler o a orinar en árboles, postes o las ilegales pérgolas.

“Yo creo que la gente que envenena a los perros es aquella que entra al parque, pero sola, o sea, no acude con perros. Y, obviamente, no quiere ni siquiera que los toque”, añadió Nancy.

Una zona del espacio fue resguardada, pero en calles aparecieron más píldoras (der.). ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

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Los paseadores recomendaron a los propietarios mantener a sus perros con correa y vigilar qué olfatean o se llevan a la boca. Advirtieron que algunos dueños los dejan sueltos mientras utilizan el teléfono celular, lo que dificulta detectar si comen restos de comida en la calle.

Por su parte, la directora de Atención de Denuncias de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Karina Cruz, aseguró en entrevista con La Razón que el caso representa el primer reporte reciente de este tipo del que tiene conocimiento la dependencia.

“Actualmente no habíamos tenido reportes, o sea, que yo tenga algún caso así fresco, no. Éste ha sido el primero que se ha reportado”, declaró al ser cuestionada sobre qué tan comunes son los posibles envenenamientos de perros en los parques de la Ciudad de México.

Sin embargo, hay casos previos en los que tutores de perros dijeron que sus canes habían sido envenenados en ese mismo parque, pero en ese momento no hubo investigaciones como las que está haciendo actualmente la Fiscalía

La funcionaria de la PAOT explicó que los hallazgos en el Parque España fueron notificados y serán los peritos de la Fiscalía quienes analizarán las sustancias que contienen las cápsulas.

Una zona del espacio fue resguardada, pero en calles aparecieron más píldoras (der.). ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

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“Hasta la fecha lo desconocemos”, respondió sobre el tipo de veneno que presuntamente habría sido utilizado.

Karina Cruz agregó que las cámaras del C5 ubicadas en el Parque España ya fueron identificadas y que se proporcionaron los números de los postes correspondientes para que las autoridades realicen el rastreo de las imágenes.

Mientras se determina si los alimentos contienen alguna sustancia tóxica, la funcionaria pidió evitar los paseos en las inmediaciones de los parques, pues advirtió que es difícil controlar todo lo que los perros olfatean o se llevan a la boca, incluso cuando llevan correa.

“Lo que les estamos pidiendo ahorita (a los paseantes) es que, por lo pronto, no los saquen (a sus perros) a pasear en las inmediaciones de los parques”, indicó.

La directora añadió que las lluvias podrían haber eliminado rastros, por lo que aún se desconoce si permanecen residuos de alguna sustancia peligrosa en las áreas donde se encontraron los alimentos.

LAS DENUNCIAS. Entre 2019 y 2026, la PAOT recibió dos mil 459 denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal, de acuerdo con una tabla proporcionada para esta información.

En 2024, la procuraduría recibió 300 quejas de este tipo y desde entonces la cifra ha disminuido.

De acuerdo con la autoridad, los datos son por denuncias por maltrato animal en general, por lo que no permiten determinar cuántas estuvieron relacionadas con envenenamientos.