Ilegales, 3 de cada 10 espectaculares en vías de CDMX

El director general de la empresa JCDecaux en México, Francisco Alonso Olivares, expuso que tres de cada 10 grandes anuncios publicitarios en la capital (aquellos de 70 a 90 metros cuadrados), son ilegales.

El publicista dijo a La Razón que, según cálculos de su empresa, la cual es líder en publicidad a nivel global, en la capital hay un estimado de mil 600 megaestructuras colocadas por anunciantes.

De esta cifra total, cerca de 480 no tienen ninguna clase de permiso para operar, pese a se requieren múltiples requisitos de alcaldías y autoridades locales para que estos espectaculares se puedan instalar.

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“La mayoría son de gran formato y deben de tener entre 70 y 90 metros cuadrados y se encuentra en las grandes vialidades principales de la ciudad, en algunos ejes viales, en Periférico, en Circuito Interior. Muchas están bien ubicadas, pero de repente nacen durante la noche, o sea que es bien difícil, porque hay que hacerlo con unas grúas que cargan más de 100 toneladas. No es algo que diga uno no se dio cuenta a nadie”, comentó en el marco del Segundo Foro de Publicidad Externa en la capital.

Alonso Olivares explicó que la existencia de estructuras en estatus irregular se debe, mayormente, a las omisiones de las autoridades competentes en esta materia.

Específicamente, el empresario señaló a las alcaldías y, de la misma manera, a dependencias como el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), por no suspender o clausurar todos los espectaculares sin permisos.

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“Colocar un anuncio es un proceso pesado. Se necesita una grúa que es con la que se hacen los cimientos, se coloca el poste y se atornilla a la cimentación, porque es muy pesado. Luego se coloca lo que llamamos la araña a la estructura de la que se cuelga una lona o pantalla.

“Si se puede en esa misma noche, se coloca la estructura que llamamos la araña. Aunque muchas veces se requiere cerrar la vialidad, por eso es imposible que nadie se dé cuenta”, explico el director de JCDecaux en México.

Al respecto, el diputado local, Javier Ramos Franco, mencionó que la Ciudad de México solamente recauda anualmente 35 millones de pesos por licencias para espectaculares de gran formato, sin embargo, esta cifra podría llegar a 138 millones en caso de que se apruebe una iniciativa que está bajo análisis en el Congreso capitalino.

Ésta plantea modificar el Código Fiscal capitalino para establecer una cuota anual de 35 mil pesos para anuncios análogos y 40 mil pesos para anuncios digitales, en sustitución del esquema actual de cobro por metraje y periodicidad trianual.

“Hoy tenemos una recaudación en un año de 35 millones de pesos, pero con el ejercicio que nosotros hicimos tomando como referencia mil 250 anuncios con el nuevo derecho que estamos proponiendo, se recaudarían 138 millones de pesos. Entonces, es una diferencia sumamente considerable que es el beneficio para todos y que al parecer, pues no dolería, sino que más bien ayudaría”, explicó.

De acuerdo con JCDecaux en México, es probable que existan entre 800 y 900 anuncios de gran formato que están en proceso de regularización en la ciudad.