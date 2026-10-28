El creador de contenido y streamer salvadoreño conocido como El Komanche fue encontrado sin vida a los 30 años, el domingo 25 de octubre de 2026, en el patio trasero de la casa que rentaba en la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Su fallecimiento fue confirmado inicialmente por su mánager, Byron Reyes, y ahora la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló información sobre la causa de muerte del joven que se determinó en la autopsia.

¿Quién era El Komanche?

Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como El Komanche, nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador.

Era un streamer e influencer conocido por realizar transmisiones en vivo sobre videojuegos; tenía una amplia comunidad en plataformas como Twitch y Kick. A lo largo de su carrera, logró participar en proyectos significativos, como los Squid Craft Games.

El Komanche falleció el 26 de octubre de 2026, a los 30 años, en Monterrey, México.

EL JOVEN padecía aparentemente un trastorno bipolar. ı Foto: Especial

¿De qué murió El Komanche? Esto reveló la autopsia

Dos días después de haber encontrado muerto a El Komanche, los resultados de la autopsia fueron dados a conocer y revelaron que la causa de muerte del streamer fue asfixia por ahorcamiento.

De acuerdo con el informe forense, este término médico-legal describe que la compresión del cuello por una fuerza externa, generalmente el peso del propio cuerpo interrumpe la respiración y el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Sin embargo, las autoridades señalaron que dicho resultado no determina por sí solo las circunstancias en que murió ni define automáticamente si se trató de un accidente, un suicidio o la acción de terceras personas, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Según medios locales, el cuerpo de El Komanche ya fue entregado a sus familiares, pero se desconocen detalles sobre su funeral.

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