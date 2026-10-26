Westcol reacciona a la muerte de El Komanche y lo critican

El streamer Westcol rompió el silencio tras la muerte del influencer El Komanche y recibió una ola de críticas, tras la polémica en la que los dos famosos de Internet se vieron involucrados.

Tras darse a conocer que El Komanche fue hallado sin vida y que presuntamente él se habría quitado la vida, el influencer colombiano no tardó en pronunciarse al respecto y publicó un mensaje en su cuenta de X.

“Descansa en paz Komanche 🕊️Merecen prudencia sus amigos y familiares.. respeto", escribió el streamer.

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Inmediatamente el mensaje se llenó de reclamos de los usuarios, quienes acusaron a Westcol de participar en la funa y fomentar el bullying a Komanche tras las acusaciones de otras credoras de contenido sobre abuso sexual contra el streamer salvadoreño.

Westcol no dudó en responderle a la gente que lo estaba criticando tras su mensaje de condolencias.

Westcol reacciona a la muerte de El Komanche ı Foto: Redes sociales

“Que gente tan insensible a lo bien. Difamación y calumnia solo por ser de una u otra comunidad.No papi no se puede caer en este juegoes caer muy bajo, no me voy a prestar. muchachos cuiden mucho a sus amigos y seres queridos, a veces necesitan de nosotros y no nos damos cuenta”, se lee en otros tuit.

Los fans siguieron reclamándole a Westcol: “Siempre trataron de menos o de raro a Komanche y ahora se quieren hacer que son sus amigos. Tu put... comunidad”, “De qué hablas si te prestaste de difamador”, “Cuiden a sus amigos y familiares, porque a veces se encuentran en la vida con gente de mierda como Westcol”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Qué dijo Westcol de Komanche y por qué se lanzaron contra el colombiano?

Todo sucedió porque Westcol escribió una serie de mensajes en su cuenta de X en relación a las acusaciones de la streamer FernandaVaal en las que señala que Komanche abusó de ella.

El colombiano hizo un live en el que habló sobre esta polémica y afirmó que Fernanda lo contactó para mostrarle las conversaciones que tuvo ella con El Komanche.

Westcol dijo que a él le parecía que en las conversaciones le parecía que había un consenso para tener un encuentro íntimo, que por eso él no quería meterse en el caso.

Pero al final terminó hablando porque dijo que varias mujeres lo estaban contactando, no solo por el caso de Komanche sino de otras personas que se reservó su nombre.

Afirmó que él iba a poner a sus abogados para que, en caso de que fuera real, pues la justicia actuara.

Los usuarios se lanzaron contra Westcol porque afirman que con esas declaraciones él habría fomentado la funa contra El Komanche que habría derivado en su muerte, si bien no hay una causa de muerte oficial los usuarios y afirman que se quitó la vida.

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