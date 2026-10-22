Ella era Gabriela Rodríguez, la joven que falleció tras caer de juego mecánico en Cabo San Lucas

El 20 de octubre en la Feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se registró una tregedia, pues una joven de 18 años de edad perdió la vida tras caer de un juego mecánico mientras se encontraba en funcionamiento.

En redes sociales circula un video, tomado por alguien que se encontraba en el mismo juego mecánico, del momento exacto en el que la joven cae de “El Péndulo” mientras se encontraba en el aire, lo que provocó su lamentable desceso.

Los asientos del juego se encontraban en el aire cuando se puede apreciar que el chaleco de seguridad, que es escencial para evitar caídas, se abre, provocando que inevitablemente la joven de 18 años de edad cayera y se impactara en la plataforma de metal de “El Péndulo”.

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Otro video tomado desde un ángulo distinto muestra una escena completa del funcionamiento del juego mecánico, y en este se puede escuchar un golpe muy fuerte y gritos de conmoción.

De acuerdo con autoridades locales, la joven recibió asistencia del personal de la Cruz Roja y posteriormente fue trasladada a un hospital cercano; sin embargo, lamentablemente falleció.

Joven fallece tras caer de juego mecánico en Cabo San Lucas ı Foto: Redes Sociales

Confirman muerte de Gabriela Rodríguez Tezoco

El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que la joven “perdió la vida pese a los esfuerzos del personal de salud”, y precisaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur determinará tanto las causas del incidente, como las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

Protección Civil de Los Cabos informó que las causas del incidente aún deben determinarse, y aseguraron que los protocolos de emergencia se activaron desde el primer momento.

Aseveraron que el juego mecánico fue suspendido y asegurado como medida preventiva, y posteriormente se realizó una “revisión integral de las instalaciones de juegos mecánicos, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad y documentación establecida por la normatividad para este tipo de actividades”.

Además, pidieron a la ciudadanía evitar la difusión, reproducción y circulación del video en el que la joven de 18 años de edad cae del juego mecánico que se encontraba en la Feria de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas.

Joven fallece tras caer de juego mecánico en Cabo San Lucas ı Foto: Redes Sociales

“Solicitamos su comprensión, empatía y respeto hacia la víctima y sus familiares, evitando compartir imágenes o videos que puedan vulnerar su privacidad, afectar su integridad emocional o incrementar el dolor que atraviesan en estos momentos” señala la dependencia.

Sobre la identidad de la víctima mortal de este incidente, fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien recientemente se había graduado del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, Plantel 10 Las Palmas.

La institución académica confirmó la terrible noticia por medio de sus redes sociales, precisaron que Gabriela Rodríguez Tezoco fue estudiante de la generación 2023-2026, y enviaron sus condolencias a los familiares y amigos de la joven.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a una joven que siempre formará parte de la historia y los recuerdos de nuestra comunidad educativa. Te recordaremos por tu hermosa sonrisa, tu trato amable y esa calidez tan especial que dejabas en quienes tuvieron la dicha de conocerte” se lee en la publicación.

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