Miles de paramédicos cubren Fiestas Patrias; Cruz Roja atiende a 118 personas

Con un despliegue de mil 625 paramédicos y 334 ambulancias en el país, la Cruz Roja Mexicana atendió a 118 personas durante las celebraciones por las Fiestas Patrias de 2026, principalmente por caídas, golpes e incidentes relacionados con pirotecnia.

Del total de casos registrados hasta las tres de la madrugada de este 16 de septiembre, 16 requirieron traslado en unidades de la institución para recibir atención médica especializada.

Entre las personas auxiliadas hubo 75 mujeres y 43 hombres, de acuerdo con el corte nacional difundido por el organismo durante las primeras horas de la jornada.

Para responder a las emergencias asociadas con los festejos, el operativo contó además con 27 motocicletas y 13 unidades de rescate distribuidas como parte de la cobertura nacional.

Cruz Roja despliega mil 625 paramédicos por Fiestas Patrias ı Foto: Especial

La movilización forma parte de la cobertura implementada por la institución ante el incremento de actividades públicas y familiares por la conmemoración de la Independencia de México, una jornada en la que se realizan ceremonias cívicas, concentraciones en plazas, espectáculos y reuniones en distintos puntos del país.

De acuerdo con el balance preliminar, las atenciones brindadas se relacionaron principalmente con incidentes que suelen presentarse en este tipo de festejos, como caídas y golpes, además de situaciones vinculadas con el uso de pirotecnia. La Cruz Roja no detalló, en este primer corte, las entidades donde se registraron los servicios ni la condición de las personas trasladadas.

El despliegue contempló ambulancias, paramédicos, motocicletas y unidades de rescate para dar respuesta a reportes de emergencia y, en los casos necesarios, realizar el traslado de pacientes a unidades médicas para su valoración y atención especializada.

La institución mantuvo su operativo durante la madrugada del 16 de septiembre, mientras continuaban las celebraciones patrias en diversas ciudades del país. El reporte difundido corresponde a las primeras horas de la jornada, por lo que el número de atenciones podría actualizarse conforme avance la cobertura nacional.

Cruz Roja despliega mil 625 paramédicos por Fiestas Patrias ı Foto: Especial

Ante este tipo de celebraciones, autoridades y cuerpos de auxilio recomiendan evitar el uso de pirotecnia, especialmente por parte de menores de edad; mantener precauciones en zonas con alta concentración de personas y solicitar apoyo inmediato ante cualquier emergencia a través de los números correspondientes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL