Con saldo blanco concluyen los festejos del Grito de Independencia en Sinaloa

Con la implementación del Plan Operativo “Fiestas Patrias 2026” y con el apoyo de la ciudadanía que participó de forma responsable en las festividades por el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, en Sinaloa se logró saldo blanco.

Fueron 15 mil elementos federales, estatales y locales, además de personal de las distintas corporaciones de auxilio, los que se desplegaron en todo el estado con el único objetivo de mantener la seguridad de las familias que tomaron los espacios públicos para celebrar el 216 aniversario de la Independencia de México.

Esta noche gritamos desde el corazón para celebrar lo que somos, lo que nos une, nuestra identidad y nuestra cultura; el orgullo de ser sinaloenses y mexicanos.



¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad!

¡Viva el amor al prójimo!

¡Viva la paz!

¡Viva… pic.twitter.com/r7aclLuvBt — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) September 16, 2026

A través de recorridos y presencia permanente en las principales plazas cívicas de cada uno de los 20 municipios, se garantizó que los programas artísticos y culturales se realizaran con tranquilidad para la población, logrando un tiempo de esparcimiento y sana convivencia.

Asimismo, niñas, niños, jóvenes y personas adultas se condujeron con responsabilidad y respeto, lo que coadyuvó a que las distintas actividades se realizaran sin contratiempos.

Cabe señalar que el despliegue de seguridad con motivo de las fiestas patrias continúa este miércoles 16 de septiembre cuando se lleve a cabo el tradicional desfile cívico militar tanto en Culiacán, como en otros municipios del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa refrendan su compromiso de salvaguardar la integridad y seguridad de la sociedad.

🇲🇽⚪️ Sinaloa logró saldo blanco en las festividades por el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, gracias a la implementación del Plan Operativo “Fiestas Patrias 2026” y con el apoyo de la ciudadanía que participó de forma responsable. https://t.co/uNY3k7o2Ma pic.twitter.com/WezQfhkjQR — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2026

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