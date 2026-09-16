‘México libre, independiente y soberano’: Ariadna Montiel destaca Grito de Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia en conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la noche del 15 de septiembre, al señalar que el mensaje estuvo marcado por llamados a la libertad, justicia, dignidad y soberanía nacional.

A través de su cuenta de X, la lideresa del guinda afirmó que, “frente al pueblo y desde el corazón de México”, la mandataria hizo resonar un Grito de Independencia en defensa de los principios nacionales.

“¡Viva México libre, independiente y soberano!”, escribió Montiel Reyes, quien acompañó su publicación con las etiquetas #15DeSeptiembre y #PrimeroLosPobres.

Frente al pueblo y desde el corazón de #México, nuestra presidenta @Claudiashein hizo resonar un Grito de libertad, justicia, dignidad y soberanía.



¡#VivaMéxico libre, independiente y soberano! 🇲🇽🔔#15DeSeptiembre#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/NSjuxqD6m4 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 16, 2026

El mensaje de la dirigente se sumó a las expresiones de respaldo a la ceremonia encabezada por Sheinbaum desde Palacio Nacional, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

Montiel Reyes, destacó el segundo Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la ceremonia estuvo marcada por llamados a la libertad, justicia, dignidad y soberanía nacional.

Durante el acto, Sheinbaum lanzó arengas en honor a figuras históricas como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, además de reconocer a las heroínas y héroes que dieron patria a México.

La presidenta también incluyó llamados a los pueblos indígenas y afromexicanos, a las personas migrantes y a la defensa de la libertad, igualdad, justicia y democracia, para cerrar con la expresión: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”

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MSL