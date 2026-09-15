Sheinbaum dedica ‘viva’ a pueblos indígenas y afromexicanos en segundo Grito de Independencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante el Grito de la independencia 2026

En su segundo Grito de Independencia a 216 años del inicio del movimiento insurgente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó un “viva” a los pueblos indígenas y afromexicanos; además, ante una Plaza de la Constitución abarrotada, reiteró que México es un país libre, independiente y soberano.

Durante su arenga, la mandataria incluyó a Antonia Nava de Catalán, heroína de la Independencia conocida como “La generala”, quien luchó al lado de José María Morelos y Pavón, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.

Desde balcón principal de Palacio Nacional, acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la Presidenta también recordó a las y los migrantes y destacó la dignidad del pueblo de México.

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Estos fueron los ‘viva’ del segundo Grito de Independencia de Sheinbaum

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia ¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!“, exclamó.

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cehr