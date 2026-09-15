Así es el vestido que Claudia Sheinbaum usó en el Grito de Independencia 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante el Grito de la independencia 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, donde además del mensaje conmemorativo.

Para la ceremonia de 2026, la mandataria eligió un vestido muy colorido en un estilo muy mexicano y característico de ella.

216 Aniversario del Grito de Independencia https://t.co/rR2tbf1cNh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2026

¿Cómo fue el vestido de Claudia Sheinbaum para el Grito de Independencia?

La prenda se distinguió por ser muy colorida, En la parte de superior fue muy relevante los colores, sobresalieron las flores en el diseño.

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El atuendo estuvo conformado por una falda de color negro, en una elección de estilo que mantuvo una línea sobria para una de las ceremonias cívicas más importantes del país.

El año pasado, durante su primer Grito de Independencia como presidenta, Sheinbaum usó un vestido morado con bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala. La pieza fue diseñada por Thelma Islas Laguna y Crystel Martínez Torres, mientras que el bordado floral fue elaborado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce.

Este 2026, el atuendo de la presidenta volvió a poner en primer plano el trabajo de los artesanos, en el marco de la ceremonia que reunió a miles de personas en el Zócalo capitalino.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su segundo Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

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MSL