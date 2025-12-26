Falla mecánica en montaña rusa deja suspendidos a usuarios en Acapulco

Una falla mecánica en una montaña rusa instalada en la feria del Club de Golf de Acapulco provocó que varios usuarios quedaran varados en lo alto de la estructura, generando momentos de tensión entre los asistentes.

El incidente ocurrió la tarde del 26 de diciembre de 2025, cuando el juego mecánico presentó una avería que obligó a detener su funcionamiento de manera repentina.

En imágenes y videos que circularon en redes sociales se observa a personas permaneciendo sentadas en los carros de la atracción mientras personal del lugar realizaba maniobras para ayudarlas a descender de forma segura.

DENUNCIA CIUDADANA:



Quiero denunciar en su medio, a los encargados de los juegos mecánicos del club de golf.



Se quedaron mis familiares atorados en la montaña rusa de la FERIA DEL CLUB DE GOLF, una ves más lo vuelven hacer, la empresa que el año pasado tuvo el accidente hoy… pic.twitter.com/lZ1lrLeyak — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) December 27, 2025

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas de gravedad, ni se reportan fallecimientos relacionados con este hecho. Asimismo, se informo que los usuarios fueron auxiliados para bajar del juego mecánico, sin que se detallara la causa específica de la falla ni el tiempo que permanecieron detenidos.

El suceso generó inquietud entre los visitantes de la feria, particularmente porque la atracción se encontraba elevada, lo que incrementó la percepción de riesgo. Las autoridades locales no han emitido, hasta ahora, un comunicado oficial en el que se precise si el juego fue suspendido o si se realizará una inspección adicional tras el incidente.

La feria del Club de Golf de Acapulco ya ha registrado antecedentes de accidentes relacionados con juegos mecánicos. En diciembre de 2024, un juego colapsó dentro del mismo recinto, dejando personas lesionadas y provocando la intervención de Protección Civil, que ordenó la suspensión temporal de actividades en aquel momento.

Destacando que las ferias con juegos mecánicos deben cumplir con revisiones técnicas y medidas de seguridad establecidas por las autoridades de Protección Civil, tanto municipales como estatales, para garantizar la integridad de los usuarios. Estas inspecciones incluyen la verificación del estado de las estructuras, sistemas eléctricos y mecanismos de seguridad antes de su operación.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Protección Civil de Acapulco o del estado de Guerrero inició una revisión tras la falla de la montaña rusa, ni si el juego continúa operando. Tampoco se ha dado a conocer si la empresa responsable del montaje emitió alguna postura oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL