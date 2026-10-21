Muere joven tras presuntamente caer de un juego mecánico durante feria de Los Cabos

Muere joven en incidente en un juego mecánico durante feria de Los Cabos, Baja California Sur, el 20 de octubre de 2026.

Una joven de 18 años murió tras presuntamente caer de un juego mecánico el pasado 20 de octubre durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en el municipio Los Cabos, Baja California Sur.

Inicialmente, el Ayuntamiento informó que la joven resultó lesionada durante un “incidente” ocurrido en el área de juegos mecánicos y que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente perdió la vida.

En un video difundido en redes sociales se observa a personal de seguridad y los servicios de emergencias apresurarse para trasladar a la mujer en una camilla, al tiempo que un paramédico parece practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP).

En #LosCabos una joven cayó de un juego mecánico durante las fiestas tradicionales. Lamentablemente falleció. La Procuraduría estatal de Justicia investiga los hechos. Ayto. ofreció colaboración y transparencia. pic.twitter.com/rftQTTebsX — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) October 21, 2026

El incidente no interrumpió la feria y, antes del inicio de los conciertos, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, se dirigió a los asistentes para informar el fallecimiento de la joven, a quien identificó como Gabriela.

“Hace unos momentos Gabriela perdió la vida, desafortunadamente en un accidente aquí en nuestra feria. Ahorita su familia está pasando uno de los dolores más grandes que una familia puede tener”, expresó.

“Estas fiestas nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y de lo que somos capaces cuando estamos juntos. Por eso mismo, me gustaría, de favor, que así como nos podemos unir en una fiesta, podamos acompañar a la familia de Gabriela, para que entiendan, porque pudo haber sido cualquiera de nosotros. Para que entiendan que no están solos”, agregó, antes de pedir a las y los asistentes un minuto de silencio.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que colaborará “plenamente” con las autoridades, mientras el alcalde ordenó brindar a la familia “todo el acompañamiento que necesiten”.

Agúndez Gómez también informó que el juego mecánico involucrado en el incidente fue suspendido y anunció una revisión preventiva de las atracciones con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para los asistentes a la feria.

“Las autoridades correspondientes ya realizan las diligencias para conocer lo sucedido”, escribió en su cuenta de Facebook.

Separan a director de Protección Civil de Los Cabos

Horas después del incidente, el Ayuntamiento informó la separación del director municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez, para “garantizar el desarrollo transparente y sin obstáculo alguno de las investigaciones”.

Por lo anterior, la administración municipal nombró a Diego Camacho Hale como encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos mientras se desarrollan las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).

“Esta determinación tiene como finalidad facilitar que la autoridad cuente con total apertura y acceso a los expedientes de la Dirección y refrendar el compromiso de esta administración de colaborar plenamente con las instancias competentes”, explicó el Ayuntamiento. Agregó que Cota Márquez permanecerá “en total disposición para colaborar con la autoridad en lo que sea requerido”.

Procuraduría de Baja California investiga muerte en feria de Los Cabos

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento de la joven de 18 años durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas.

Detalló que, tras procesar la escena y recolectar indicios, acudió al hospital donde falleció la mujer para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y realizar la necropsia de ley.

En tanto, la institución mantiene bajo resguardo el perímetro del siniestro, así como el juego mecánico, mientras peritos trabajan para determinar las probables causas del incidente, que, señaló, puedo tratarse de una “falla o caída”.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado reitera el firme compromiso de la institución para conducir una investigación rigurosa, objetiva y transparente que permita esclarecer con precisión cómo sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades penales o civiles a las que haya lugar”, apuntó.

Procuraduría de Baja California Sur investiga muerte de joven en Los Cabos. ı Foto: FB, @ PGJBCS

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