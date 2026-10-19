Sheinbaum confirma salida de Leonel Cota de subsecretaría de Agricultura

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió la remoción de Leonel Cota Montaño de la subsecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a la aspiración electoral de su hijo, Manuel Cota, por la gubernatura de Baja California Sur.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa que giró esta indicación de manera directa al funcionario, para que la participación electoral del hijo de Cota no diera pie a críticas hacia la dependencia, por presuntos apoyos desde el gobierno en la contienda del próximo año.

“Yo se lo pedí. ¿Por qué razón? Porque su hijo es el coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo. Para que no se preste pues a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando a algún candidato de algún partido político. Digo Agricultura como puede ser cualquier secretaría. Y él la verdad, lo traía ya él el día que platicamos. Me dijo, “Sí, creo que es lo mejor”, compartió Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo compartió que Leonel Cota pidió a Morena tendrá un espacio para ayudar en el trabajo interno, descartando que busque participar en las labores de Baja California Sur.

“No creo que deba confundirse y eh hasta donde entiendo pues va a ir incluso, creo que Ariadna (Montiel, presidenta de Morena) lo buscó para que ayude en el tema ya del partido. No creo que vaya a ayudar en Baja California Sur necesariamente, sino en alguna otra entidad a apoyar a Morena. Pero sí fue una decisión porque no está biee que un hijo de alguien esté compitiendo y esté trabajando en el Gobierno Federal. Claro. Que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación

A finales de septiembre, Morena designó a Manuel Cota como su coordinador estatal de Defensa de la Transformación en BCS, tras haber obtenido los resultados más favorables en las encuestas que se levantaron dentro del estado.

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FGR