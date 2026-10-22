Video: Joven cae de juego mecánico en Cabo San Lucas y muere

Una joven falleció luego de un accidente en un juego mecánico

Lo que debía ser una noche de diversión terminó en tragedia durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Una joven de 18 años perdió la vida luego de sufrir un accidente en una de las atracciones instaladas en el recinto ferial, un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes muestran momentos de tensión mientras el juego mecánico conocido como El Péndulo se encontraba en funcionamiento. En las grabaciones se observa cómo la barra de seguridad que sujetaba a la pasajera se levanta y la joven termina fuera de su asiento.

El accidente ocurrió el pasado 20 de octubre y provocó la movilización de personal de seguridad y servicios de emergencia. Aunque inicialmente se informó que la joven había resultado lesionada y sería trasladada a un hospital, posteriormente las autoridades confirmaron su fallecimiento. El caso derivó en medidas preventivas dentro de la feria y en el inicio de las diligencias correspondientes.

#Nacional 🚨 Un joven de 18 años murió tras un accidente en un juego mecánico en Cabo San Lucas, BCS. Las autoridades investigan lo ocurrido y revisan si la atracción cumplía con los protocolos de seguridad. #BajaCaliforniaSur #Seguridad #MBNoticias pic.twitter.com/75NB0ODg5Q — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) October 22, 2026

El momento exacto del accidente

De acuerdo con los videos que circulan en internet, la joven resbaló de su asiento después de que la barra de seguridad que cubría sus hombros y torso se levantara mientras la atracción estaba en movimiento. El Péndulo continuó funcionando durante varios segundos, hasta que uno de los encargados consiguió detenerlo.

Tras el accidente, los equipos de emergencia acudieron para auxiliar a la víctima. En una de las grabaciones se observa a personal de seguridad trasladarla en una camilla, mientras un paramédico aparentemente intenta realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En un primer comunicado, el Ayuntamiento de Los Cabos reportó que una persona había sufrido lesiones en el área de juegos mecánicos. Sin embargo, antes del inicio de los conciertos programados para esa noche, el presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, informó a los asistentes que la joven había muerto.

El alcalde expresó su solidaridad con los familiares, a quienes ofreció acompañamiento institucional.

Posteriormente, el gobierno municipal anunció que colaborará plenamente con las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido. También confirmó la suspensión del juego mecánico involucrado y ordenó una revisión preventiva de las atracciones instaladas en la feria.

Las autoridades realizan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan. Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer de manera definitiva por qué se levantó la barra de seguridad.

#Entérate Una joven de 18 años identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, perdió la vida tras caer del juego mecánico en la #Feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El Ayuntamiento confirmó que trabaja en esclarecer los hechos. pic.twitter.com/s5Ef0bOqhK — ObservadorMX (@mx_observa) October 22, 2026

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