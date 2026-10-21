Vero Delgadillo respalda inversión de Sheinbaum para agua en Jalisco.

La alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, respaldó el paquete de inversión federal anunciado para atender de manera prioritaria la crisis de abastecimiento de agua potable y la renovación hidráulica en la capital jalisciense.

Esta estrategia hídrica articulará las capacidades del Gobierno de México con la administración estatal, con la meta de garantizar un suministro constante y de calidad para miles de familias en toda la zona metropolitana.

Al respecto, la munícipe reconoció públicamente la disposición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para responder a las exigencias tapatías, así como la gestión técnica constante realizada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

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Delgadillo precisó que los fondos federales asignados permitirán sustituir tuberías obsoletas, mejorar el drenaje sanitario, rehabilitar vialidades dañadas y aumentar la capacidad operativa de la Planta Potabilizadora de Miravalle, obra clave actualmente en remodelación.

“Durante casi dos años he alzado la voz para traer dinero a la ciudad, para poder hacer infraestructura estratégica que mejore la calidad de vida de quienes vivimos en Guadalajara”, afirmó la alcaldesa.

La edila tapatía remarcó la importancia de mantener una coordinación institucional permanente entre los tres órdenes de gobierno para solucionar el desabasto de agua potable, problema grave que afecta a diversas colonias del municipio.

“Hoy, en medio del reto del agua que estamos viviendo, esta solicitud tiene más sentido que nunca; porque no estamos pidiendo un regalo para Guadalajara, estamos pidiendo lo que le corresponde”, aseveró la alcaldesa tapatía.

En cuanto a los antecedentes de gestión, Delgadillo reiteró la propuesta de reactivar el Fondo Metropolitano —mecanismo extinto en 2018— y establecer formalmente un Fondo de Capitalidad para respaldar la infraestructura de Guadalajara.

Asimismo, la munícipe expresó su confianza en que los recursos prometidos por el Gobierno Federal se plasmen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) mediante esquemas financieros ágiles que aceleren la obra pública.

“La mejor manera de enfrentar este reto es trabajando juntas y juntos”, concluyó la funcionaria, subrayando que la voluntad política será el pilar fundamental para garantizar la sustentabilidad hídrica de Guadalajara a largo plazo.

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JVR