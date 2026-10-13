SIAPA iniciará tandeos en Guadalajara: Este es el calendario de rotación por zonas

Miles de habitantes en la zona metropolitana de Jalisco deberán prepararse antes de que termine la semana pues el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirmó la entrada en vigor de una estrategia de rotación en el suministro hídrico que afectará el flujo habitual en centenas de vecindarios.

El plan de cortes programados de agua comenzará formalmente este jueves 15 de octubre. La medida busca distribuir el recurso de manera coordinada entre los distintos sectores que integran la urbe, generando lapsos intermitentes de baja presión o suspensión temporal en la red.

Para evitar sorpresas entre los usuarios, el organismo estatal diseñó un mapa interactivo accesible a través de una plataforma web. A través de esta herramienta digital, la ciudadanía podrá geolocalizar su vivienda, consultar el acueducto que le abastece e identificar los días de suspensión.

Suministro de agua en el estado de Jalisco. ı Foto: Especial.

Calendario por sectores y colonias afectadas

El esquema oficial distribuyó el territorio en siete sectores con días de suspensión específicos, afectando a diversas colonias según el listado del SIAPA:

Zona 1 (Suspensión: viernes y domingo): Incluye sectores de Guadalajara como Americana, Centro, Jardines de la Cruz, Lafayette, Mexicaltzingo, Moderna, Del Sur y 18 de Marzo.

Zona 2 (Suspensión: martes, jueves y domingo): Abarca colonias como Agua Azul, Analco, La Perla, Lomas de San Eugenio, San Juan de Dios, Universitarios y La Divina Providencia en Guadalajara.

Zona 3 (Suspensión: miércoles y sábado): Impacta a sectores como Balcones de Oblatos, San Andrés, Santa Cecilia y Atlas en Guadalajara; así como El Álamo, Las Juntas, El Tapatío y Barrio de Santiago en Tlaquepaque.

Zona 4 (Suspensión: lunes y jueves): Contempla áreas como San Pedrito, San Martín de las Flores y Camichines en Tlaquepaque; además de Ciudad Aztlán, El Vado, Jauja, Santa Paula y Alamedas en Tonalá.

Zona 5 (Suspensión: martes, miércoles y sábado): Afecta a Abastos, Chapalita, Lomas de Polanco, El Fresno y Echeverría en Guadalajara; Cerros del Cuatro y del Tesoro en Tlaquepaque; e áreas como La Calma y Las Águilas en Zapopan.

Zona 6 (Suspensión: lunes y viernes): Incluye Providencia, Santa Teresita, Ladrón de Guevara y Centro en Guadalajara; El Sauz en Tlaquepaque; y zonas como Bugambilias, Ciudad Granja, El Fortín, La Estancia, Paseos del Sol y San Juan de Ocotán en Zapopan.

Zona 7 (Suspensión: sábado y domingo): Contempla a El Deán, Ferrocarril, La Nogalera, Zona Industrial y Miravalle en Guadalajara.

Calendario de rotación de cortes de agua en Jalisco ı Foto: Facebook Siapa Gdl

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LMCT