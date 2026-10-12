Reportan un agente lesionado

Liberan en Morelos a generador de violencia detenido a cambio de tres agentes retenidos en Totolapan

José David “N”, relacionado con el grupo delictivo “Pueblos Unidos”, fue liberado después de una jornada de bloqueos, quema de vehículos y la retención de tres agentes de la Fiscalía Regional

Operativo en Totolapan, Morelos, el 12 de octubre de 2026.
Operativo en Totolapan, Morelos, el 12 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la entrega de un hombre detenido a cambio de la liberación de tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente que fueron retenidos por integrantes de el grupo delictivo “Pueblos Unidos”, luego de un operativo en el municipio de Totolapan.

De acuerdo con la fiscalía, los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, después de entregar a José David “N”, identificado como generador de violencia “de influencia regional”.

Tras la detención, se reportaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y cierres en distintos accesos a Totolapan y otros municipios al oriente de Morelos, como Atlatlahucan, Tlayacapan y Yautepec.

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De acuerdo con reportes de la prensa local, presuntos integrantes del grupo criminal bloquearon vialidades e incendiaron vehículos particulares y llantas para impedir el traslado de José David “N”.

Fiscalía reporta a un agente herido

Durante el intercambio, la Fiscalía de Morelos informó que uno de los agentes retenidos resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta estable.

Asimismo, advirtió que los hechos registrados en la región no quedarán impunes, y precisó que “la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”.

... y mueren 4 policías estatales tras accidente

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que 4 elementos murieron y uno más resultó lesionado durante un accidente registrado en la autopista La Pera-Cuautla.

“La dependencia lamenta los fallecimientos y expresa sus condolencias a las familias, a quienes brindará acompañamiento institucional, al tiempo que mantiene seguimiento a la atención médica y evolución del compañero que se encuentra lesionado”, agregó la corporación.

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cehr

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