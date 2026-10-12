Huracán alarga su paso por el Pacífico: se dirige a Sinaloa

El huracán Simón cambió el escenario de emergencia en el Pacífico mexicano. Después de amenazar con un impacto directo sobre Jalisco este domingo, modificó su trayectoria y ahora apunta hacia Sinaloa, donde podría tocar tierra el miércoles 14 de octubre. El giro no elimina el peligro en las costas del occidente del país, donde persiste el riesgo de vientos destructivos, inundaciones y deslaves, mientras 22 mil 589 elementos de los tres órdenes de gobierno participan en operativos de protección a la población.

Aunque mantuvo vientos de categoría 4 durante gran parte del domingo, el huracán Simón comenzó a perder fuerza por la tarde hasta descender a nivel 3. El debilitamiento no eliminó el peligro sobre las costas de Jalisco y Nayarit, donde el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) había advertido la posibilidad de vientos destructivos y marejadas peligrosas durante la madrugada de este lunes, especialmente en la zona de Cabo Corrientes.

Durante la noche del domingo, el ciclón se ubicaba a 75 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 200 al noroeste de Manzanillo, Colima. Simón avanzaba a siete kilómetros por hora y, según el último pronóstico del NHC, seguiría esta ruta sobre el océano hasta las primeras horas del martes, antes de girar al norte y después al noreste.

El dato: Hasta ahora, las fuertes lluvias de Simón causaron en Guerrero la muerte de una persona en Chilpancingo, 2 heridos en Acapulco, 112 casas dañadas y 150 negocios inundados.

Una zona de baja presión sobre el oeste de Estados Unidos explica el cambio, de acuerdo con el NHC. La nueva ruta lo coloca cerca de Mazatlán, Sinaloa, el miércoles por la tarde, aunque persiste la incertidumbre sobre el punto de ingreso a tierra.

El cambio de trayectoria no significó el fin de las alertas en el occidente del país. Hasta la noche del domingo, el aviso de huracán permanecía vigente desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, así como en las Islas Marías, mientras la zona bajo vigilancia se extendía hacia el norte, hasta Bahía Tempehuaya.

La amenaza, sin embargo, abarca una región mucho más extensa que la franja costera bajo alerta. El NHC pronostica lluvias adicionales de entre 50 y 100 milímetros en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa hasta las primeras horas del jueves, con máximos aislados de 200 milímetros. En sectores de Michoacán y las dos primeras entidades, los acumulados de toda la tormenta podrían alcanzar 760 milímetros, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Trayectoria prevista del ciclón tropical para las próximas horas. ı Foto: Especial

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno federal movilizó una fuerza de respuesta que cuenta con mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves para atender posibles inundaciones, deslaves y daños en las comunidades costeras. Las operaciones se coordinan desde los puestos de comando de Puerto Vallarta y Cihuatlán, en Jalisco, así como de Manzanillo, Colima, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno organizan las evacuaciones, vigilan las zonas de mayor riesgo y despliegan personal de auxilio. En total, fueron movilizados 22 mil 589 elementos para atender los efectos del huracán Simon en cuatro estados: Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a más de cuatro mil 600 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional en Jalisco, Colima y Nayarit. Bajo el Plan DN-III-E, hasta las seis de la tarde del domingo evacuaron a mil dos personas. De ellas, 739 salieron de zonas de riesgo en Jalisco y 263 en Colima, con traslado a 24 y seis refugios, respectivamente.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) llevó a 55 personas, entre ellas 25 menores, al albergue San Mateo, en La Huerta, Jalisco. También activó el Plan Marina en fase de auxilio en Colima y mantiene acciones preventivas en Michoacán y Nayarit, ante la amenaza que todavía enfrenta la costa. El ferry “Islas Marías 1” evacuó a 80 habitantes de Yelapa, Jalisco; en Boca de Pascuales, Colima, varias familias buscaron resguardo con parientes. El balance del sábado reportó 54 refugios disponibles en Jalisco, 39 en Michoacán, 15 en Nayarit y seis en Colima.

Elementos del Ejército atienden afectaciones por las lluvias, ayer, en Jalisco. ı Foto: Cuartoscuro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no abandonar los sitios de resguardo. En su segundo llamado del fin de semana, antes de que Simón bajara a categoría 3, escribió “exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado”.

El sábado, la mandataria anunció la suspensión de actividades no esenciales desde las 16:00 horas, ante un posible impacto entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco. La medida abarcó 24 municipios de cuatro estados.

Por seguridad marítima, la Semar cerró los puertos de San Blas, Puerto Vallarta, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. También restringió las embarcaciones menores en terminales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero, ante el oleaje que acompaña al huracán. En Jalisco, 36 marinos llegaron a La Cruz de Loreto, Tomatlán, y otros 19 a Pérula, La Huerta. Manzanillo además cuenta con un centro de emergencias y dos puestos de comando, mientras las brigadas navales recorren comunidades vulnerables a inundaciones.

Para posibles emergencias médicas, la Fuerza Aérea Mexicana dispone de helicópteros y conserva en alerta cinco aviones de transporte y seis aeronaves de ala rotativa para movilizar personal y suministros desde el centro del país.

La prevención también alcanza carreteras, aeropuertos y hospitales. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) movilizó maquinaria; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisa sus instalaciones y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila ríos y presas. El IMSS suspendió consultas externas en dos unidades de Jalisco, sin interrumpir urgencias.

Aunque el relieve montañoso y el aire seco favorecen su debilitamiento, Simón encontrará aguas de entre 31 y 32 grados Celsius, que podrían limitar la pérdida de intensidad. El NHC prevé que conserve fuerza de huracán hasta su eventual entrada a tierra, pierda intensidad con rapidez después y se disipe hacia el viernes 16 de octubre.

Prevén que lluvias de Rachel alivien en forma parcial déficit hídrico en BC

| Por Elizabeth Hernández |

Las lluvias extraordinarias que Rachel dejó en Baja California podrían ofrecer un alivio a la escasez de agua que afecta a Ensenada y sus regiones agrícolas, donde la falta de precipitaciones impidió recuperar pastizales, afectó cultivos y obligó a ganaderos a reducir sus animales. Sin embargo, la recuperación de las reservas hídricas dependerá de cuánta agua logre infiltrarse hacia los acuíferos y alcanzar las presas, en una zona que acumula déficits subterráneos de millones de metros cúbicos al año, advierten expertos.

Fernando Sánchez Galicia, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 001 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicó el 6 de octubre que la falta de agua impidió completar programas de cultivos de temporal en buena parte de la región y recuperar los agostaderos, terrenos de pastoreo de los que depende la alimentación del ganado.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) explica que las tormentas tropicales pueden aportar cantidades de agua superiores a las de una lluvia ordinaria y ofrecer beneficios más duraderos frente a la sequía. Su efecto depende de la intensidad de la precipitación, las condiciones del terreno y la ubicación de las cuencas que reciben los escurrimientos.

El dato: de acuerdo con Conagua, de agosto de 2024 a noviembre de 2025 se registraron diferentes niveles de sequía en BC, desde anormalmente seco hasta sequía extrema.

Para Baja California, esa diferencia adquiere especial importancia por la situación de sus acuíferos. El acuerdo de disponibilidad media anual de agua subterránea que publicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de noviembre de 2023 documentó déficits de 8.1 millones de metros cúbicos en Ensenada, 6.5 millones en Maneadero y 37.9 millones en San Quintín.

El tamaño de estos datos muestra que, aun cuando Rachel pueda favorecer la recarga natural, el problema de disponibilidad subterránea responde a desequilibrios que no necesariamente desaparecen después de un episodio extraordinario de precipitación. Tampoco existe todavía una estimación oficial sobre cuánta agua del ciclón alcanzó los mantos acuíferos.

A escala nacional, el seguimiento del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua muestra que las principales presas del país incrementaron sus reservas en agosto y septiembre, aunque con un déficit frente a sus niveles históricos. De acuerdo con la revisión de La Razón a los informes del comité, las 210 presas bajo vigilancia almacenaban 63 mil 800 millones de metros cúbicos el 10 de agosto, equivalentes al 51 por ciento de su capacidad al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Para el 5 de octubre, el volumen alcanzó 70 mil 750 millones, con un nivel de llenado del 56 por ciento.

En menos de dos meses, los embalses recuperaron seis mil 950 millones de metros cúbicos, un aumento de casi 11 por ciento respecto del volumen inicial. La mayor parte de ese incremento ocurrió durante septiembre y los primeros días de octubre, cuando las reservas pasaron de 64 mil 800 millones de metros cúbicos en agosto, a 67 mil 290 millones el 21 de septiembre y después a 70 mil 750 millones en el último corte. Sin embargo, la recuperación no fue suficiente para alcanzar los niveles habituales de la temporada.

El 10 de agosto, las presas registraban un déficit de seis por ciento frente a su promedio histórico para esa fecha, mientras que el 5 de octubre la diferencia había aumentado a 14 por ciento, equivalente a 11 mil 640 millones de metros cúbicos. Esto significa que, aunque los embalses recibieron mayores aportaciones de agua, sus reservas no crecieron al mismo ritmo que los valores históricos correspondientes al avance de la temporada de lluvias.

Otro cambio aparece en el número de presas con niveles críticos. Al comenzar el periodo, 75 de los principales embalses del país tenían menos de la mitad de su capacidad, cantidad que descendió a 66 para octubre. En contraste, las infraestructuras que superaban el 100 por ciento de su almacenamiento ordinario aumentaron de 20 a 36, mientras que otras 62 terminaron el periodo con niveles de entre 75 y 100 por ciento.

Baja California ofrece un contraste particular frente a ese escenario. Aunque el último monitoreo mostraba gran parte de la entidad libre de sequía meteorológica, con algunas zonas anormalmente secas en el norte, sus regiones agrícolas continuaban con dificultades por la insuficiencia de lluvias de la temporada anterior y los déficits de disponibilidad de sus acuíferos. La llegada de Rachel podría mejorar la humedad del suelo y favorecer la recarga, pero no significa que los problemas estructurales de abastecimiento hayan desaparecido.

Los expertos señalan que la tormenta Rachel deja dos consecuencias de distinto alcance para Baja California. Las inundaciones, evacuaciones y daños materiales representan los efectos inmediatos de un temporal excepcional, mientras que sus posibles beneficios para la agricultura, los pastizales y el abastecimiento de agua dependerán de la evolución de los reservorios y las mediciones de recarga subterránea.

Reportan 200 rescates por tormenta; paran las clases

| Por Elizabeth Hernández |

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reportó 425 atenciones de emergencia tras el paso del ciclón postropical Rachel, de las cuales, 306 correspondieron a inundaciones, equivalentes al 72 por ciento del total. Ante las afectaciones, anunció la suspensión de clases para este lunes 12 de octubre en todas las escuelas públicas y privadas del estado, sin importar el nivel educativo.

Rachel tocó tierra en las inmediaciones de la localidad Campo de Enmedio, a unos 35 kilómetros al sur de Ensenada, donde las lluvias provocaron crecidas de arroyos, anegaciones y fallas eléctricas. Estaciones meteorológicas locales reportaron acumulaciones de hasta 147 milímetros en tres horas y rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora.

El Tip: La mandataria realizó un recorrido por la zona del Maneadero, en Ensenada, una de las más afectadas.

De acuerdo con la mandataria estatal, más de 12 mil efectivos de las Fuerzas Armadas aún participan en las tareas de auxilio, con especial atención en Ensenada y Tijuana. Los servicios de emergencia recibieron más de cuatro mil reportes a través del C5, efectuaron más de 200 rescates y trasladaron a zonas seguras a más de 100 personas que permanecían en sitios de riesgo.

La suspensión de actividades escolares busca facilitar la movilidad de los equipos de emergencia y permitir las labores de limpieza en las comunidades afectadas.

Familias fueron sacadas en lancha la noche del sábado en la colonia Valle de las Flores, en Tijuana, por las inundaciones. ı Foto: Cuartoscuro

El gobierno estatal informó que mantiene comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender apagones y problemas en el suministro de agua. Las comisiones del líquido trabajan en vialidades con acumulaciones pluviales, mientras Protección Civil efectúa recorridos preventivos.

Aunque Rachel perdió su estructura ciclónica sobre el suroeste de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que persistirán el oleaje peligroso y las corrientes marinas en el litoral del norte de Baja California.

La humedad que dejó Rachel también provocará precipitaciones fuertes desde el sur de California hasta la Gran Cuenca y otras regiones del suroeste estadounidense, con acumulaciones previstas de entre 25 y 76 milímetros.