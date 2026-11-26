La consejera electoral Carla Humphrey en sesión ordinaria del INE, el 19 de febrero.

A un mes de la renuncia de Taddei

A un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y decisiones administrativas durante su gestión, suman más de 140 renuncias y separaciones de funcionarios como parte de la revisión de las estructuras del organismo, informó la consejera electoral Carla Humphrey.

La integrante del Consejo General del INE advirtió que la depuración continuará en las distintas áreas, donde se revisan contrataciones, plazas y el desempeño del personal para identificar posibles anomalías y determinar si proceden nuevas separaciones.

“Llevamos como 140 renuncias o separaciones del cargo y seguimos en eso”, señaló en entrevista, al explicar que se pidió a los responsables de las áreas identificar a trabajadores que no acudían a sus puestos, que habrían sido incorporados sin cumplir adecuadamente sus funciones o cuyas contrataciones presenten irregularidades.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE formalmente el 26 de octubre de 2026, lo que provocó las renuncias de al menos 19 altos mandos y directores ejecutivos que habían sido nombrados por ella. El Consejo General mantiene en revisión los cargos directivos. ı Foto: Cuartoscuro

Humphrey sostuvo que el INE dejó atrás un esquema de decisiones concentradas en la presidencia y aseguró que ahora los movimientos de personal se discuten entre las consejerías.

“Todo está siendo consensuado, todo lo platicamos”, afirmó.

En contraste con la anterior administración, agregó: “Pasamos de un mandato oscuro, vertical, unipersonal, en el que a nosotros no se nos daba ninguna información respecto a ninguna contratación o baja”.

Como ejemplo de la falta de información que, dijo, prevalecía, recordó que cuando las consejerías preguntaban por las salidas de funcionarios recibían como explicación que se habían separado por motivos de salud.

“Cuando preguntábamos (la respuesta era): ‘Ay, se enfermaron, todos presentaron su renuncia por enfermedad’, comentó.

La consejera también se refirió a la situación de Jorge Egrén Moreno, quien dejó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y solicitó su reincorporación al Instituto.

Explicó que su caso es distinto al de otros funcionarios que han salido, debido a que pertenece al servicio profesional y cuenta con derechos laborales que deben ser respetados. Actualmente ocupa de manera provisional un espacio en la Dirección de Planeación del propio servicio, mientras el Consejo General analiza su petición.

“Lo que tenemos que valorar es si va a reingresar o no”, indicó.

Humphrey aclaró que su eventual regreso no está garantizado y que las consejerías deberán determinar si su reincorporación representa un beneficio para el Instituto. Además, no necesariamente tendría que volver a la dirección que encabezaba.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL