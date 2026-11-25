Votación durante sesión del Consejo del INE, el 19 de noviembre de 2026.

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, evitó adelantar la postura del organismo sobre la fórmula de sobrerrepresentación en la asignación de diputaciones plurinominales y pidió esperar a que concluya la revisión, cuya primera etapa será este 27 de noviembre en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Luego de que legisladores del PAN advirtieron que no permitirán que el INE avale el criterio de sobrerrepresentación e incluso amenazaron con retirarse del proceso electoral de 2027, Cruz García sostuvo que las consejerías aún no han tomado una decisión.

“Este es todavía un tema que se está revisando y se está discutiendo” Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE



Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE. ı Foto: Cuartoscuro

Recordó que este 26 de noviembre el INE realizará un foro sobre representación proporcional para abrir un espacio de escucha plural sobre la distribución de los espacios legislativos.

Insistió en que el organismo debe agotar las etapas antes de pronunciarse y rechazó anticipar el sentido de la decisión del Consejo General en su sesión del lunes: “Todavía no son los momentos en los cuales pudiéramos adelantar algún posicionamiento institucional”.

Sobre si el INE tiene facultades para modificar la fórmula, ante el marco legal aprobado en 2024, tampoco fijó postura y pidió dar espacio a la discusión interna. Respecto del riesgo de que una eventual aprobación descarrile el proceso electoral, puntualizó que lo que se revisa es la aplicación de la fórmula para distribuir los espacios de representación proporcional.

“Debemos esperar a que el trámite procedimental se recorra”, indicó, para que el Consejo General se pronuncie en su momento.

PAN amaga con no participar en elecciones por sobrerrepresentación

El PAN amagó con no participar en las elecciones de 2027 si el INE mantiene un criterio que, a su juicio, favorece la sobrerrepresentación de Morena.

“Si el INE le vuelve a dar a Morena el caminito para sobrerrepresentarse, (...) quedará claro que no hay árbitro electoral imparcial y confiable para la elección de 2027″, señaló el coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés.

En conferencia de prensa, el senador advirtió que “todo está sobre la mesa”, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PAN se retire de la contienda electoral si el INE mantiene la misma fórmula de asignación.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros”, afirmó.

Anaya Cortés adelantó que el próximo 1 de diciembre, después de la resolución del organismo electoral, la dirigencia del partido decidirá los siguientes pasos. Si el INE rectifica, dijo, serán los primeros en reconocerlo; de lo contrario, llevarán su inconformidad “tope donde tope”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr