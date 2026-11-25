Godoy busca erradicar violencia contra las mujeres desde el interior de la FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, llamó a erradicar cualquier expresión de violencia contra las mujeres dentro de la institución, garantizar espacios laborales seguros y fortalecer los mecanismos de denuncia para que las servidoras públicas puedan recurrir a ellos sin temor a represalias.

Durante la Jornada Institucional por la Igualdad y No Discriminación, con motivo de la conmemoración del 25N, la fiscal general sostuvo que el feminismo no representa una confrontación entre hombres y mujeres, sino que requiere alianzas para eliminar las conductas que vulneran los derechos de este sector de la población.

“No vamos a permitir la violencia contra las mujeres de ningún tipo, empecemos por la Fiscalía, que es donde estamos, seamos una gran red de apoyo, toda la institución para mejorar la vida de nuestra sociedad”, expresó.

Como feminista, me emocionó mucho ver a las personas servidoras públicas de la @FGRMexico, participar con entusiasmo en la “Jornada Institucional por la igualdad y no discriminación”, para conmemorar el 25 de noviembre y dar inicio a los 16 días de activismo.

Además de las… pic.twitter.com/P85WYcNKFK — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 25, 2026

Godoy Ramos recordó que las agresiones por razones de género no constituyen un asunto privado, sino una responsabilidad del Estado, por lo que las autoridades encargadas de la procuración de justicia tienen la obligación de atender y ofrecer respuestas a quienes solicitan ayuda.

También reconoció que muchas víctimas atraviesan un largo proceso antes de presentar una denuncia, razón por la cual convocó a reforzar la capacitación y sensibilización del personal ministerial y policial, además de establecer redes de acompañamiento dentro y fuera de la dependencia.

Mujeres representan 55% del personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional

Por su parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), informó que las mujeres representan el 55 por ciento de los más de seis mil 100 trabajadores activos de dicha área y actualmente encabezan la mitad de las fiscalías federales, antes delegaciones.

El funcionario aseguró que la dependencia actuará de manera implacable para sancionar cualquier conducta que atente contra la integridad de sus trabajadoras, en cumplimiento de las instrucciones de la fiscal general.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), advirtió que las agresiones persisten en distintos ámbitos de la vida cotidiana y requieren una respuesta coordinada entre autoridades y sociedad.

“Sabemos que los desafíos son enormes y que ninguna institución puede enfrentarlos de manera aislada. Por eso resultan tan importantes la coordinación, la preparación de nuestro personal y la participación de una sociedad cada vez más consciente de que prevenir la violencia, también requiere modificar conductas profundamente arraigadas”, afirmó.

FGR presenta guía de derechos y campaña contra el acoso sexual

Como parte de las acciones anunciadas este miércoles, la titular de la Consejería General, Claudia Lengas Escudero, presentó el ABC de los Derechos de las Mujeres, Adolescentes y Niñas ante la FGR en materia de Procuración de Justicia.

Esta herramienta contiene información sobre las garantías que protegen a esta población cuando acude ante las autoridades federales en calidad de víctima u ofendida, así como en casos de detención o imputación de algún delito. Su propósito es facilitar el ejercicio de sus derechos y dar a conocer las vías para solicitar asistencia.

La Unidad Especial de Igualdad Sustantiva y de Género presentó la campaña “Cero Tolerancia al Acoso y Hostigamiento Sexual”, con materiales informativos que circularán por los canales institucionales para que los servidores públicos puedan identificar y prevenir dichas prácticas en el entorno laboral.

Otra de las iniciativas establece cinco principios de actuación para la atención con perspectiva de género, entre los que figuran la escucha sin prejuicios, la prevención de la revictimización y la discriminación, la protección y el acceso a la justicia, las investigaciones con debida diligencia y el rechazo a cualquier expresión de violencia.

La FGR reiteró que la erradicación de las agresiones contra las mujeres exige investigaciones rigurosas, atención sensible a las víctimas y medidas para combatir la impunidad.

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MSL