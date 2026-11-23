La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quienes Estados Unidos acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico, confirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

Durante una conferencia de prensa posterior a su reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la fiscal general informó que las indagatorias avanzan y que la dependencia federal ya citó a los funcionarios involucrados en los señalamientos.

“Estamos investigando a los 10 servidores públicos que, como ustedes saben, fueron ya citados por la Fiscalía General de la República y estamos avanzando en la investigación”, declaró.

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Godoy Ramos explicó que la institución inició sus propias pesquisas a partir de las acusaciones contra los integrantes de la administración pública sinaloense, aunque no precisó las identidades de los implicados ni los delitos que las autoridades estadounidenses les atribuyen.

🚨La FGR abrió una investigación propia contra las 10 personas señaladas por autoridades de Estados Unidos, entre ellas el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, informó su titular, Ernestina Godoy.



La fiscal indicó que los involucrados ya… — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

Respecto a la posibilidad de que enfrenten un procedimiento de extradición, señaló que México todavía carece de la petición oficial y de los elementos probatorios que debe aportar el país solicitante. “El gobierno de Estados Unidos no ha presentado la solicitud formal de extradición con todas las pruebas que tiene que acompañar”, puntualizó.

La funcionaria insistió en que la documentación constituye un requisito para que las autoridades mexicanas puedan abordar ese proceso, por lo que la Fiscalía permanece a la espera de que Washington entregue los elementos correspondientes. “Por el momento no hemos recibido esa solicitud con las pruebas necesarias para trabajar el tema de extradición”, sostuvo.

En cuanto a la actuación de la institución frente a posibles responsabilidades de funcionarios públicos, Godoy Ramos aseguró que las investigaciones no dependen de la filiación política de las personas involucradas. “Todas las denuncias que se presenten en la fiscalía son investigadas sin importar el color y eso se lo puedo garantizar”, afirmó.

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LMCT