Los hechos de violencia registrados en el corredor que conecta Culiacán con Guasave mostraron la capacidad de reacción del crimen organizado tras la detención de “El Chapo Isidro”

Tras la jornada de violencia que desató la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, Guasave comenzó a recuperar parte de su actividad cotidiana. La reapertura de carreteras, el regreso gradual del transporte público y la reanudación de actividades comerciales marcaron los primeros pasos hacia la normalidad, aunque el temor entre trabajadores y habitantes persiste, mientras las fuerzas federales mantienen la vigilancia en calles y comunidades rurales.

El Gobierno de Sinaloa informó que la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad celebró una sesión extraordinaria para evaluar las condiciones en Guasave y coordinar el despliegue de las fuerzas federales y estatales.

Las autoridades confirmaron la liberación de vialidades y el retorno de habitantes a sus hogares, aunque la Guardia Nacional (GN) mantendrá vigilancia permanente en distintos tramos carreteros para garantizar la circulación.

El Tip: Los cuerpos de los soldados veracruzanos que fallecieron durante el enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, fueron retornados vía aérea y serán despedidos en sus municipios de origen.

Durante el sábado, el Ayuntamiento suspendió la atención al público y varios comercios y parroquias cancelaron actividades. Muchos negocios del centro cerraron; otros recibieron pocos clientes.

La alcaldesa, Cecilia Ramírez Montoya, reconoció a quienes ofrecieron refugio en casas y negocios durante la violencia del viernes.

Protección Civil de Guasave confirmó el sábado por la tarde la liberación de las vías federales, estatales y municipales. Su director, Macario Gaxiola Castro, precisó que el personal de emergencia y las corporaciones de seguridad apagaron incendios y retiraron obstáculos, principalmente sobre la carretera Internacional México 15.

Sin embargo, la apertura no permitió un tránsito ágil de inmediato. Durante la noche persistieron maniobras para mover vehículos calcinados en Las Brisas y Palmarito, con reducción de carriles y tránsito lento. El gobierno estatal reportó previamente un avance de 90 por ciento en la reapertura de vialidades del centro y norte de Sinaloa, cifra distinta de la liberación total anunciada para Guasave.

Ricardo López Soto, dirigente de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave, indicó a medios locales que los vehículos salieron después de las siete de la mañana, más tarde de lo habitual. Son menos de la mitad de los que circulan en una jornada ordinaria, bajo el esquema de guardias dominicales.

Una de las rutas quedó sin servicio, porque algunos choferes temían volver al trabajo. El dirigente fijó el cierre de recorridos a las cuatro de la tarde como precaución y supeditó el regreso a la operación del lunes a la seguridad.

10 Agentes de seguridad resultaron heridos tras el operativo

En el Mercado Municipal, algunos vendedores intentaron recuperar sus ingresos incluso desde el sábado, pese a la suspensión de actividades en buena parte de la ciudad. Refugio Palacios, quien comercializa nopales desde hace 20 años, abrió su puesto por necesidad económica, según documentó El Debate. Otros adultos mayores también acudieron, aunque encontraron pocos compradores.

La organización de taxistas Fernando Amilpa anunció que retomaría el servicio desde las seis de la mañana del domingo. Su representante, César Cervantes Cervantes, comunicó el regreso a las colonias tras la suspensión por los enfrentamientos del viernes.

En este contexto, los autobuses regionales que enlazan las comunidades de Genaro Estrada, Ocoroni y Estación Naranjo con esta ciudad y Los Mochis, Sinaloa, anunciaron ayer el regreso de sus corridas dominicales.

Los transportistas prevén reanudar este lunes 23 de noviembre la salida de las cinco de la mañana desde Genaro Estrada hacia Los Mochis.

Detienen a 8 de los Betrán Leyva; un menor de edad

Personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano repelió una agresión por integrantes de un grupo delictivo tras un reconocimiento en el poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva. Tras el enfrentamiento, ocho integrantes de los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos. También se les aseguró una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Minimi. 5.56, seis armas largas, cuatro cortas, droga, cargadores, diverso equipo táctico y seis vehículos, dos cuentan con blindaje artesanal y una torreta para el emplazamiento de ametralladoras.

Detienen a 8 de los Betrán Leyva; un menor de edad ı Foto: Captura de video @Defensamx1

Puebla: matan a familiar de Caro Quintero

| Por Elizabeth Hernández |

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que un familiar de Rafael Caro Quintero y su escolta, un militar retirado, murieron durante un ataque armado en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, ocurrido el sábado 21 de noviembre, y anunció que las autoridades estatales colaborarán con las instancias federales para esclarecer el doble homicidio.

La víctima principal fue identificada de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad, alias El 25, de aproximadamente 53 años, a quien distintos reportes vinculan con el Cártel de Caborca y el grupo delictivo La Plaza, con presencia en Sonora. El segundo fallecido era Paulino Ortiz Teodoro, un militar retirado que trabajaba como escolta.

El Tip: De acuerdo con las primeras versiones policiales, los agresores dispararon en al menos 10 ocasiones contra ambos hombres con armas de grueso calibre.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la agresión ocurrió alrededor de las cinco de la tarde en el cruce del bulevar de los Lagos y el bulevar Morelia, cerca del acceso al clúster Parque Michoacán, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, dentro de la zona metropolitana de Puebla.

Aguilar Pala explicó que el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, le notificó los hechos durante la tarde del sábado y confirmó que ambos hombres perdieron la vida en el lugar.

“Lo que tengo de ese reporte es de que ahí como a las dos y pico de la tarde del día de ayer me reportó el vicealmirante que hubo un atentado ahí en Lomas de Angelópolis, en donde la persona que cayó, las dos personas, sobre todo el personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, declaró.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una investigación por el doble homicidio, también precisó que ambos eran originarios de Sinaloa. El organismo detalló que policías acudieron al complejo habitacional después de recibir una alerta por detonaciones de arma de fuego.

Testimonios de residentes, citados por medios locales, refieren que escucharon alrededor de 10 disparos. Otras versiones señalan que los responsables escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Taos gris, aunque las autoridades no han confirmado públicamente esa información ni la ruta de huida.

Sobre la respuesta institucional, el responsable de la política interna poblana aseguró que las corporaciones de los distintos órdenes de gobierno acudieron al lugar después de conocer la agresión.

El funcionario también fue cuestionado sobre las condiciones de seguridad del complejo residencial y la posibilidad de que los agresores ingresaran a pesar de los controles de vigilancia privada.

La identidad de Quintero Navidad figura en investigaciones anteriores sobre la estructura del Cártel de Caborca. Un reporte publicado en 2022 lo relacionó con actividades del grupo delictivo de La Plaza y con la disputa entre organizaciones criminales por el control de municipios de Sonora.

Hasta este domingo, la Fiscalía de Puebla no había informado sobre detenciones relacionadas con el ataque ni establecido públicamente el móvil.