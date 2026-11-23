Elementos de la Defensa trasladan a CDMX a Isidro N y sus cómplices, el 21 de noviembre.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, podría desencadenar una nueva ola de violencia en el norte de Sinaloa y abrir disputas por el control del narcotráfico en una región donde su organización mantenía un dominio casi absoluto, advirtió David Mora, analista principal para México de International Crisis Group.

Señaló que la detención del líder criminal representa una demostración de la capacidad operativa del Gobierno mexicano y de su coordinación con Estados Unidos, pero alertó sobre las consecuencias que puede provocar la desaparición de una figura que concentraba el control territorial y del mercado de fentanilo.

“El Gobierno mexicano ha demostrado, una vez más, que es capaz de realizar operaciones de alto riesgo que requieren una respuesta rápida, mediante el uso de información de inteligencia compartida con las autoridades estadounidenses”, sostuvo Mora en un análisis posterior a la captura del narcotraficante en el que explicó que la importancia de El Chapo Isidro para Washington radicaba en el control que ejercía sobre una de las principales zonas de producción y distribución de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

El Dato: la Defensa expresó a las familias de los 4 agentes caídos en el operativo sus más sentidas condolencias y señaló que tendrán el apoyo institucional que les corresponde.

“La organización de El Chapo Isidro tenía una hegemonía prácticamente absoluta en el norte de Sinaloa, con un fuerte control sobre la producción y el tráfico de fentanilo”, expuso el investigador.

Esta posición convirtió al narcotraficante en un objetivo prioritario para la Casa Blanca, que intensificó sus exigencias a México contra el comercio ilícito de opioides. El dirigente figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo.

Un informe de International Crisis Group, publicado el 7 de julio de 2026 bajo el título La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de Estados Unidos, documentó que la organización de Meza Flores había consolidado su presencia en Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte, municipios que registraban una proporción considerablemente menor de homicidios frente a otras zonas del estado.

Según el documento, la red controlaba centros de producción y rutas de distribución de fentanilo. Entre sus antecedentes figura el decomiso de una tonelada y media de esa sustancia en diciembre de 2024, en Ahome, cargamento que el organismo vinculó con la estructura del capo a partir de información de un estadounidense.

5 Millones de dólares ofrece EU por la captura de Isidro

Un elemento de seguridad del gobierno sinaloense, entrevistado por Crisis Group en enero de 2026, describió entonces el papel que ejercía Meza Flores dentro de esa distribución territorial del crimen organizado. Afirmó que El Chapo Isidro “es quien mantiene la paz en el norte”, una valoración que el informe recogió para explicar el contraste entre esa zona y las regiones afectadas por los enfrentamientos en otros municipios.

Para Mora, esa concentración del mercado ilícito había permitido que las actividades del narcotráfico continuaran sin los niveles de violencia letal que caracterizan las disputas territoriales en otras partes de la entidad: “Fue su dominio del mercado lo que convirtió a toda esta región en un ejemplo destacado de cómo las redes criminales pueden operar con poca violencia letal. Pero la presión de Estados Unidos sobre México para combatir el tráfico de fentanilo podría ahora sumir en el caos a esta región relativamente pacífica”.

El analista de Crisis Group consideró que las autoridades mexicanas mostraron una mayor preparación para responder a las represalias inmediatas de los integrantes de la organización, en comparación con otras operaciones contra dirigentes del narcotráfico. Tras la detención, hombres armados protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas federales e instalaron bloqueos en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó un dispositivo para retirar los obstáculos y restablecer el tránsito en las principales vías de comunicación.

Mora sostuvo que las operaciones contra dirigentes de organizaciones criminales no garantizan una reducción de la violencia, debido a que pueden generar vacíos de poder y enfrentamientos entre quienes buscan asumir el control de los territorios y negocios ilícitos.

El especialista recordó que Sinaloa ya enfrenta importantes disputas territoriales, por lo que la captura de Meza Flores podría agravar los enfrentamientos entre las estructuras que operan en el estado.

La advertencia coincide con el diagnóstico que Crisis Group presentó en julio, cuando identificó al grupo de El Chapo Isidro como una de las organizaciones que habían ganado protagonismo tras la fragmentación del CDS. El documento señaló que esa estructura aún no alcanzaba un equilibrio con las demás facciones que permitiera estabilizar la entidad.

A juicio de Mora, el principal desafío para las autoridades mexicanas no termina con la captura de uno de los narcotraficantes más buscados por EU, sino que consiste en evitar que la pérdida de su liderazgo provoque una nueva disputa por el control criminal y territorial del norte sinaloense.