El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) ya es ampliamente conocido por planear el control e incautación de la propiedad privada, siendo lo de preocupación inmediata el aumento hasta 5 veces el pago del predial; pero la grave es que lo instrumentará un “Consejo de Desarrollo Metropolitano” en solo un año –conforme al plan de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que lleva Edna Vega– autoriza a cuatro gobernantes decidir por 30 millones de personas ya que los congresos federal y estatales deberán acatar sus órdenes sin decir pío.

Y ni qué decir de la “consulta pública” de carácter vinculante de dicho programa organizado por el gobierno de Clara Brugada y que terminó ayer domingo: Tania Larios, coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, denunció que de 487 mil cédulas de “participación ciudadana unas 145 mil cédulas fantasmas, presentadas irregularmente para aparentar mayor participación. Igualito que las elecciones del acordeón. Y luego dicen que la oposición, “los adversarios”, deslegitima los procesos democráticos.

Algunos programas gubernamentales generan un cuarto nivel de gobierno con asambleas vecinales (asambleísmo donde la fuerza política que más acarree gente es la que impondrá), y cuya composición es incierta pero sus decisiones superarán las atribuciones de las alcaldías.

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Así, dichas asambleas serían finalmente correas de transmisión de ese supremo Consejo Metropolitano, donde las decisiones las tomarán los poderes Ejectivos de la CDMX, Estado de México, Morelos e Hidalgo. Como ha advertido desde hace semanas Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana, el artículo 59 propuesto en el POZMVM establece que dicho consejo es la máxima autoridad para formular, concertar y aprobar políticas, instrumentos de planeación, financiamiento y gestión… como es un mayor cobro de predial al referenciar la tasa de pago al valor comercial de las propiedades. O autorizar usos de suelo sin estar asociado a un precio como ejemplo autorizar torres de departamentos que eventualmente podrían levantarse en parques y/o zonas ambientales protegidas.

Además, los recursos tomados por el predialazo no se quedan en las demarcaciones de donde se extrajo, sino irá a un fideicomiso (lo cual incrementa la opacidad y uso discrecional) controlado en su ejercicio por ese Consejo Metropolitano.

Aprobado el POZMVM, los gobernantes de las entidades no requerirán de alcaldías, cabildos o congresos locales para tomar decisiones sobre la vida y patrimonio de millones de personas; se trata de un supranivel de gobierno –independientemente de cuál partido sea mayoritario– que inutiliza prácticamente el voto ciudadano.

Para procesar esto se tendría que modificar la Constitución… y ello explica también la urgencia de Morena y aliados por mantener el control sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) a pesar de los desmanes y corruptelas de su entenada política, Guadalupe Taddei.

Sin consultorios comunitarios hacen compras de cuates. La intención del decreto presidencial de agosto pasado era buena pero duró muy poco: el plan de armar 12,750 consultorios para el llamado servicio universal de salud fue rápidamente rebasado por las protestas del personal médico ante condiciones laborales críticas y bajos salarios. También quedó postergado por dos hechos que al parecer no tuvieron en cuenta el secretario del ramo, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark: la mitad de esos consultorios —presentados en la propaganda como la vía rápida para alcanzar 40 millones de consultas anuales en el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch— tienen que construirse; y la otra mitad requiere reparaciones y mantenimiento mayor.

Así que de haberse presentado en octubre pasado un copioso listado de equipos de atención médica primaria (124,110 piezas como estetoscopios, termómetros, otoscopios, etc.) y una cantidad de equipo especializado como monitores de signos vitales para traslados y neonatales en terapia intensiva, el viernes pasado se lanzó un bizarro procedimiento apresurado de estudio de mercado para camillas, camas hospitalarias y sillas de ruedas.

En ese procedimiento no se establecieron especificaciones claras de los equipos (así que se podrán comprar de chile, dulce y manteca); y si el proveedor participante por alguna razón convence a Birmex (que lleva Carlos Ulloa y encargado de la compra) será adjudicado en directo y sin necesidad de licitaciones u ofertas subsecuentes de descuento.

El presupuesto estimado para esa compra de equipo que iría al IMSS es de unos 3 mil millones de pesos. Saque las cuentas.

Conesa, líder global. Dos décadas de trabajo persistente al frente de Aeroméxico (en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores) le fueron reconocidas a Andrés Conesa por la Airline Passenger Experience Association (APEX) al ser galardonado con el “APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026” por su trayectoria en la aerolínea bandera de México: desde actualización y mejora de rutas y flota, resolución de conflictos laborales, la pandemia Covid-19, la exitosa reestructuración de pasivos, el desarrollo de nuevos mercados y ser la aerolínea más puntual del mundo entre otros eventos que le han valido a Conesa el reconocimiento internacional de sus pares.

Vaya, el reconocimiento APEX, desde su fundación hace 50 años, es la primera vez que se otorga a un director general de una aerolínea latinoamericana… Aeroméxico, que a su vez también fue premiada con el distintivo APEX Five Star™️ Global Airline 2027 y la mejor aerolínea de América del Norte.

Y como todo gran líder, Conesa tiene un gran equipo de personal de tierra, técnicos, ingenieros, sobrecargos, pilotos y ejecutivos que materializan el distintivo global.