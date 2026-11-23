Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en conferencia de prensa el 23 de noviembre de 2026.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que no se tiene contemplado, “por el momento”, extraditar a Estados Unidos a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, presunto líder de la organización Beltrán Leyva detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

“Por el momento (...) va a ser juzgado aquí en el país”, sostuvo la fiscal en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, durante la que detalló que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país”, reiteró Godoy Ramos, al asegurar que se respetará el debido proceso luego de que la defensa legal de “Chapo Isidro” solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

TE RECOMENDAMOS: Aún no hay orden de captura FGR ubica 40 domicilios ligados al caso Guadalupe Taddei en el INE

Posteriormente, el “Chapo Isidro” fue trasladado al penal “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá recluido después de que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Alrededor de las 16:30 horas, el presunto líder criminal abandonó las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y fue trasladado al centro penitenciario bajo resguardado por autoridades federales

Más temprano, la FGR informó que la autoridad judicial también dictó prisión preventiva contra Germán “N”, alias “Serafín”, primo y principal colaborador de “Chapo Isidro”, así como contra su cuñado y presunto operador financiero, José “N”.

Los tres fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, y se les imputan posibles delitos contra la salud y de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de… pic.twitter.com/jNEhuEOfvT — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr