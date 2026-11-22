La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó la detención de 8 presuntos integrantes de la organización “Beltrán Leyva” que habrían participado en bloqueos carreteros para impedir la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa.

Con lo anterior, suman 16 personas detenidas y siete presuntos agresores abatidos durante los enfrentamientos del pasado 20 de noviembre, cuando el Ejército repelió ataques de integrantes de la organización criminal, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Debido a la “fuerte resistencia” de los civiles armados, cuatro militares perdieron la vida en el intercambio de disparos.

Además de “Chapo Isidro”, entre los detenidos se encuentra su primo y principal colaborador, Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, su cuñado y presunto operador financiero. Juntos, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

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Capturan a Fausto Isidro Meza, ‘El Chapo Isidro’, líder del Cártel de Guasave ı Foto: Especial

Otros ocho detenidos, tras enfrentamiento en Sinaloa de Leyva

Sobre las recientes capturas, la Defensa detalló que ocurrieron en las inmediaciones del poblado El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva, luego de una agresión armada contra elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Tras repeler el ataque, fueron detenidos otros 8 integrantes de la organización Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad.

Asimismo, las autoridades federales aseguraron una ametralladora y un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros, 6 armas largas y 4 cortas, además de droga, cargadores y municiones de distintos calibres. También decomisaron equipo táctico y 6 vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal y con capacidad para montar torretas para ametralladoras.

Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán “para continuar con las investigaciones correspondientes”, informó la Defensa.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a… pic.twitter.com/NMZMjrtQcs — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026

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cehr