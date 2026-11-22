Bojun "N", alias "El Chino", detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Bojun “N”, alias “El Chino”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada con una organización criminal, fue vinculado a proceso por su presunta participación en lavado de dinero, delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que “El Chino” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Lleva #FGR a proceso a una persona asegurada junto con 43 millones de pesos.

Con los datos de prueba aportados por la #FEMDO, fue posible imputar a Bojun “N”, por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violación… pic.twitter.com/AaUqA28feP — FGR México (@FGRMexico) November 22, 2026

La FGR detalló que la investigación contra Bojun “N” inició en octubre a partir de una denuncia anónima; sin embargo, fue detenido el pasado 4 de noviembre durante el cateo a un inmueble ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde autoridades federales aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo.

En ese entonces, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Bojun “N” también estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas.

Detenido Bojun "N", alias "El Chino" en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. ı Foto: X, @OHarfuch

De acuerdo con la SSPC, el cateo ocurrió después de que labores de vigilancia y seguimiento permitieron identificar un inmueble presuntamente relacionado con actividades ilícitas. Durante el cumplimiento del mandamiento judicial, las autoridades también aseguraron droga, una báscula gramera, cartuchos útiles, teléfonos celulares, vehículos, relojes de alta gama y una máquina contadora de billetes; además, decomisaron documentos y credenciales migratorias.

Respecto al dinero decomisado, precisó que los agentes aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, que equivalen a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos.

Dinero en efectivo asegurado a Bojun "N", alias "El Chino", en la Ciudad de México. ı Foto: Especial

Red de detenido, con presencia en CDMX, Tijuana y Cancún

Investigaciones de las autoridades federales señalan que la estructura liderada por “El Chino” tiene presencia en el centro de la Ciudad de México, así como en Tijuana, Baja California, y en Cancún, Quintana Roo.

“Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, advirtió García Harfuch.

Personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico aseguró más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



En esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red… pic.twitter.com/6WJAYtrzKF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2026

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

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cehr