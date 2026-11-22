Recientemente se difundieron detalles de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Inés Gómez Mont. Documentos consultados por El Financiero señalan que las autoridades rastrean más de 178 millones de pesos que habrían ingresado a cuentas bancarias de la exconductora mediante una serie de depósitos realizados por dos empresas.

Inés Gómez Mont: FGR rastrea más de 178 millones de pesos que habría recibido la conductora

De acuerdo con información publicada por El Financiero, la FGR identificó 27 movimientos bancarios hechos a dos cuentas de Inés Gómez Mont por un monto total de 178 millones 723 mil 428.06 pesos mexicanos.

La investigación surgió a partir de una denuncia anónima y forma parte de una indagatoria relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Según el expediente, la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. realizó 12 depósitos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que en conjunto suman 88.74 millones de pesos. Por su parte, Gupea Construcciones S.A. de C.V. hizo 15 movimientos por cerca de 89.98 millones de pesos.

Inés Gómez Mont ı Foto: IG inesgomezmont

La FGR considera relevantes estas transferencias a Inés Gómez Mont porque, de acuerdo con la investigación, no existen contratos, facturas ni comprobantes de servicios que justifiquen los pagos realizados a la exconductora. Además, analizan si los recursos formaron parte de un esquema de simulación de contratos y de ocultamiento del origen del dinero.

La propia FGR precisó que Inés Gómez Mont mantiene la presunción de inocencia y que corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad legal. Actualmente, la exconductora enfrenta órdenes de aprehensión vigentes en México y un proceso derivado de su detención por las autoridades migratorias en Estados Unidos.

La exconductora de televisión, ayer, tras su captura en Estados Unidos. ı Foto: Especial

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