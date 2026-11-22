Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de SOMOS, responsabilizó a Morena y a Guadalupe Taddei de la crisis por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de proteger a la exconsejera presidenta, atacar a sus opositores y abandonar los principios democráticos que ambos defendieron durante su militancia en organizaciones de izquierda.

En una carta pública fechada este 22 de noviembre, el político respondió a los señalamientos de la mandataria contra integrantes de su organización y exfuncionarios electorales, a quienes vinculó con las irregularidades del organismo. También le reprochó que intentara trasladar la responsabilidad de los hechos a personas que participaron en la construcción de las instituciones autónomas del país.

“La corrupción de Taddei es de ella y de Morena, la fuerza que la puso ahí y la que le dio superpoderes para nombrar altos directivos a su antojo”, sostuvo el dirigente, quien exigió al oficialismo asumir las consecuencias de las decisiones que tomó en el órgano electoral.

Acosta Naranjo cuestionó que Sheinbaum buscara antecedentes de las irregularidades actuales hasta principios de la década de 1980, cuando Juan Carlos Padilla, integrante de su grupo político, contrató a dos abogados recién egresados que, cuatro décadas después, establecieron vínculos con la entonces titular del instituto.

El presidente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo ı Foto: Cuartoscuro

La misiva también recuperó la relación política que ambos mantuvieron durante su juventud en Punto Crítico, organización fundada, entre otros, por Raúl Álvarez Garín, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968. Recordó que posteriormente respaldaron la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988.

“Me asombra y me reprocha Claudia, es que encabeces ahora y sin rubor, una actuación tan distinta a los valores que compartimos entonces”, expresó en el documento, donde señaló que el gobierno actual reproduce prácticas del antiguo régimen de partido hegemónico, contra el cual lucharon durante décadas.

Acosta Naranjo también estableció diferencias entre la trayectoria de la Presidenta y la del expresidente López Obrador, pues afirmó que ella participó en movimientos democratizadores posteriores a 1968, mientras el exmandatario optó por incorporarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el gobierno de Luis Echeverría.

“El poder te cambió hasta hacerte irreconocible”, le reclamó, tras acusarla de sustituir el diálogo por la confrontación y de utilizar su posición para desacreditar a quienes mantienen posturas contrarias a las del Ejecutivo federal.

También salió en defensa de José Woldenberg y otros exfuncionarios electorales, cuyas trayectorias, sostuvo, no deben quedar bajo sospecha por las irregularidades que atribuye a la actual conducción del Instituto Nacional Electoral. “La infamia, la calumnia y la mentira —aunque vengan de la presidencia— no tienen derecho a destruirlas”, advirtió.

Sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“¿Por qué atacar a Woldenberg y proteger a Bartlett y a Taddei?”, planteó el dirigente, quien también criticó la militarización de la vida pública y acusó a la jefa del Ejecutivo de utilizar la conmemoración del 20 de noviembre para confrontar a opositores civiles ante mandos de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la autonomía electoral, recordó que el nombramiento de Woldenberg y los primeros consejeros independientes surgió de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, en los cuales participó López Obrador como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para Acosta Naranjo, aquella transformación permitió la llegada de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México, la pérdida de la mayoría legislativa del PRI y la primera alternancia presidencial. Acusó al oficialismo de debilitar las instituciones que hicieron posibles esos cambios.

También comparó la actuación de Sheinbaum con la intervención del expresidente Vicente Fox en los comicios de 2006. Aunque reconoció las irregularidades que atribuyó al exmandatario panista, sostuvo que el actual gobierno incurre en prácticas semejantes mediante la participación de gobernadores y legisladores en procesos electorales.

“Pero hoy actúas peor que Fox, con más cinismo y descaro”, afirmó al señalar presuntas campañas anticipadas de aspirantes oficialistas y el uso de recursos públicos en actos de propaganda fuera de los plazos legales.

Sobre la próxima designación de la presidencia del INE, advirtió que Morena podría repetir el procedimiento que llevó a Taddei al cargo en 2023, cuando la Cámara de Diputados recurrió a una insaculación ante la falta de acuerdos políticos.

Acosta Naranjo sostuvo que SOMOS tiene entre sus principales objetivos recuperar la autonomía y la confianza en el árbitro electoral. Además, reprochó a la mandataria su rechazo al diálogo con las fuerzas opositoras, al recordar que esta demanda formó parte de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1986.

También exigió que el gobierno deje de responsabilizar a antiguos servidores públicos por las irregularidades actuales y defendió la trayectoria de quienes organizaron las elecciones que permitieron la llegada de Cárdenas, López Obrador y la propia Sheinbaum a distintos cargos de gobierno.

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LMCT