El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, informó fueron notificados del procedimiento especial sancionador promovido por Somos. Entre las personas señaladas figuran la Presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado Ricardo Monreal y el propio Ávila, quien acusó al partido de intentar frenar los pronunciamientos sobre presuntas irregularidades en contratos electorales.

“Aparecen como denunciados la titular del Ejecutivo; el responsable de Cepropie; la titular de Comunicación Social de la Presidencia; la diputada Dolores Padierna; el senador Gerardo Fernández Noroña y Citlalli Hernández, entre otros”, señaló.

El diputado sostuvo que los señalamientos de Morena sobre una presunta red de corrupción electoral están respaldados por información sobre contratos y adjudicaciones a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

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Además, reiteró sus acusaciones contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, a quien responsabilizó de encabezar una presunta estructura de tráfico de influencias durante su gestión.

Como parte de sus argumentos, afirmó que, de los 32 organismos electorales locales, 26 adjudicaron directamente contratos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, por un monto superior a los tres mil millones de pesos.

Acusó a Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis, de modificar las reglas de participación en concursos para favorecer a empresas y limitar la competencia mediante requisitos de experiencia previa en trabajos para el propio instituto. Sostuvo que las adjudicaciones deben revisarse para determinar si existieron sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos de contratación.

También cuestionó la participación de Lorenzo Córdova en la designación de Guadalupe Taddei al frente del INE, al señalar que las modificaciones legales aprobadas en 2014, durante el llamado Pacto por México, otorgaron al Consejo General facultades para nombrar a las autoridades de los organismos electorales locales.

Advirtió que Morena no dejará de denunciar lo que consideró como una estructura de intereses dentro de las instituciones electorales y rechazó que el procedimiento promovido por Somos vaya a frenar sus pronunciamientos. “No nos van a callar jamás”, sostuvo.