Ariadna Montiel acusa a Somos de ser una ‘mafia electoral’ integrada por exfuncionarios del INE

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó al partido Somos como parte de una “mafia electoral” y acusó que su estructura está integrada por exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que, durante su paso por el organismo, habrían participado en una red de corrupción y contratación de empresas por montos millonarios.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista sostuvo que, en medio de la discusión sobre la reforma electoral y el futuro del INE, también debe abrirse un debate sobre los vínculos entre antiguos funcionarios del órgano electoral y el partido Somos, al que identificó como resultado político de la llamada Marea Rosa.

“Hay muchas discusiones en torno al tema del INE y, como lo hemos reiterado, nosotros no vamos a tolerar la corrupción ni dentro de los militantes de Morena. Siempre vamos a combatir la corrupción y los privilegios de cualquier burocracia dorada”, afirmó.

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Montiel sostuvo que la Marea Rosa, que se movilizó bajo la consigna “El INE no se toca” para oponerse a las reformas electorales impulsadas durante el gobierno anterior, tenía detrás a partidos del bloque opositor y a integrantes de la burocracia electoral.

🔴Ariadna Montiel acusó al partido Somos de concentrar a exintegrantes de lo que calificó como una “mafia electoral” que, afirmó, extendió prácticas de corrupción dentro del INE durante varios años.



La dirigente nacional de Morena sostuvo que quienes antes fueron autoridades… pic.twitter.com/OtOj4pesgF — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2026

A su juicio, mientras Morena planteaba reducir el costo de las elecciones, disminuir los recursos destinados a los partidos políticos y fortalecer la participación ciudadana, los promotores de aquellas movilizaciones defendían el funcionamiento del instituto y los privilegios de sus antiguos funcionarios.

La dirigente señaló que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, participó como orador en uno de los actos de la Marea Rosa realizados en el Zócalo capitalino y cuestionó que quienes defendían la consigna de no modificar al organismo ahora formen parte de una organización partidista.

Durante su exposición, presentó una relación de exfuncionarios electorales que actualmente ocupan responsabilidades en Somos.

Entre ellos mencionó a Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños Martínez, representante del partido ante el Consejo General; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE y responsable del Centro de Estudios Democráticos de la organización.

También señaló a Ana Laura Martínez de Lara, quien fue directora ejecutiva de Administración del INE y ahora ocupa la Secretaría de Administración y Finanzas de Somos; así como a Roberto Heycher Cardiel Soto, secretario de Operación Electoral y Alianzas, quien anteriormente ocupó cargos directivos en el organismo.

Lorenzo Córdova, ex consejero del INE ı Foto: Cuartoscuro

En la lista incluyó a René Miranda Jaimes, exdirector ejecutivo del Registro Federal de Electores y actual representante del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores; a César Ledesma Ugalde, representante suplente ante esa instancia, y a Carlos Alberto Ferrer Silva, director jurídico de Somos y antiguo titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Asimismo, mencionó a Rodrigo Morales Manzanares, coordinador de la Comisión Electoral Nacional de Somos y exconsejero electoral del IFE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, además de Patricia Caballero, integrante de esa comisión y exconsejera electoral de Yucatán.

Montiel cuestionó que antiguos integrantes de las áreas administrativas, jurídicas, de organización electoral y del padrón electoral hayan pasado a ocupar posiciones dentro de un partido político, pues consideró que esta situación compromete la neutralidad que debe caracterizar a las autoridades electorales.

“Es muy grave que el árbitro electoral, de ser un actor neutral y regulador de los procesos de los partidos políticos, pasó a ser de árbitro a jugador en la cancha”, sostuvo.

La presidenta de Morena insistió en que la discusión sobre el INE no debe limitarse a la reforma electoral, sino que debe contemplar la revisión de las contrataciones, los vínculos empresariales y las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de las distintas áreas del organismo.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 10 de Noviembre 2026 https://t.co/oA95JtvS9n — Morena (@PartidoMorenaMx) November 10, 2026

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