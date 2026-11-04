Senadoras de Morena toman tribuna tras acusaciones de Lilly Téllez contra Ariadna Montiel

Senadoras de Morena ocuparon la tribuna del Senado para impedir que la panista Lilly Téllez volviera a tomar la palabra, luego de que acusara a la presidenta nacional de ese partido, Ariadna Montiel, de presuntas compras de productos de la canasta básica a sobreprecio cuando encabezaba la Secretaría del Bienestar.

El enfrentamiento ocurrió durante la discusión de un dictamen para declarar el 22 de abril como el Día Nacional del Municipio Libre.

Desde la tribuna, Téllez acusó que entre 2022 y 2026 se otorgaron 13 contratos por 190 millones de pesos a una empresa cuyo domicilio, aseguró, no corresponde a instalaciones de la compañía y que estaría registrada como un negocio de venta de piñas y sandías.

🔴La tribuna del Senado fue ocupada por senadoras de Morena para impedir que Lilly Téllez continuara su intervención, en la que exigía la comparecencia de Ariadna Montiel por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión al frente de la Secretaría… — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2026

La panista exhibió precios de diversos productos que, según sus señalamientos, fueron adquiridos con recursos públicos a costos superiores a los del mercado. Mencionó cajas de cereal compradas en 115 pesos, cuando su precio comercial sería de 62; galletas Marías de 160 pesos, frente a 101, y té de manzanilla de 190 pesos, cuando en tiendas cuesta alrededor de 70.

“¿Quién se queda con el dinero? ¿Por qué Morena está dilapidando nuestro dinero?”, cuestionó.

Mientras Téllez permanecía en la tribuna, la morenista Malú Micher pidió que se ciñera al tema del dictamen, al considerar que sus acusaciones no correspondían a la discusión.

A su reclamo se sumaron las senadoras Margarita Valdés y Guadalupe Chavira, quienes también cuestionaron el contenido de su intervención.

Una vez que concluyeron esos intercambios, Téllez solicitó nuevamente la palabra por alusiones personales. Sin embargo, cuando intentó regresar a la tribuna, esta ya estaba ocupada por la morenista Mariela Gutiérrez, a quien la Presidencia había concedido el uso de la palabra para defender el dictamen.

En ese momento, la senadora Lucía Trasviña se interpuso entre ambas legisladoras y posteriormente otras morenistas subieron a la tribuna para respaldar a Gutiérrez. Más tarde se sumaron también legisladoras del PAN, mientras el presidente de la Mesa Directiva intentaba resolver el conflicto.

“Yo quiero escuchar a la senadora Lilly Téllez y creo que todos queremos escucharla”, expresó el presidente, quien insistió en que no le había negado el derecho a intervenir.

Finalmente, Téllez pudo hacer uso de la palabra luego de la participación de Mariela Gutiérrez, y acusó que las morenistas habían llegado como “una turba” para impedir que denunciara las presuntas irregularidades.

También exigió que Ariadna Montiel comparezca para explicar las compras y el destino de los recursos públicos.

“Queremos saber dónde quedó el dinero de la diferencia”, reclamó.

Un nuevo enfrentamiento entre Morena y el PAN en el Senado. La panista Lilly Téllez acusó a Montiel de haber autorizado, durante su gestión como secretaria del Bienestar, compras de productos de la canasta básica a precios superiores a los del mercado. pic.twitter.com/yIo0yhtcsI — Angel Gallegos (@gallegoso) November 4, 2026

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MSL