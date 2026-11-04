Detienen a ‘Panda’, presunto líder regional del CJNG en el sur de Veracruz

Fue detenido Samuel “N”, alias “Panda” o “Samo Panda”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió el pasado 3 de noviembre durante un operativo coordinado en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, después de meses de investigaciones que permitieron identificar los “patrones de movilidad y posibles ubicaciones” de Samuel “N”.

Aunque la SSPC informó que la aprehensión se concretó en la colonia Estero del Pantano, el Registro Nacional de Detenciones señala que autoridades federales, estatales y municipales capturaron a “Panda” en inmediaciones de la calle General Anaya, a la altura de la colonia Manuel Ávila Camacho.

Resultado de trabajos de inteligencia naval e investigación, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y autoridades estatales y municipales, detuvieron en Coatzacoalcos, Veracruz, a Samuel “N”, alias “Panda”, identificado como líder regional de un grupo delictivo.… pic.twitter.com/tWwi1AsfiM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 4, 2026

“Panda” cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad; además, estaría relacionado con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible, con operaciones en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La detención de Samuel “N” deriva de investigaciones que iniciaron en enero pasado, tras el secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque. Dichas indagatorias permitieron ubicar un inmueble que presuntamente funcionaba como casa de seguridad en la localidad El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde fue detenido un individuo identificado como “Sparta”.

A partir de lo anterior, las autoridades lograron obtener información sobre la estructura delictiva e identificar a Samuel “N” como presunto líder regional del CJNG, así como su determinar su zona de operación y posible relación con distintos delitos.

Con Samuel “N” suman 163 personas detenidas en el marco de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, que ha permitido la captura de 103 personas con presuntos vínculos con organizaciones delictivas al sur de Veracruz.

Como resultado de estas acciones, la Marina estima una afectación económica de 40 millones de pesos a los grupos criminales que operan en la región.

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cehr