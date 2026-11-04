México mantiene pendientes nueve metas para proteger a la vaquita marina, reconoce CITES

México mantiene pendientes nueve de las 101 metas de su Plan de Acción para proteger a la vaquita marina y combatir el tráfico ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California, aunque la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) reconoció avances en el cumplimiento de los compromisos ambientales del país.

La Secretaría de la CITES acreditó el cumplimiento de 92 objetivos, mientras que el Gobierno mexicano presentó los resultados más recientes de las acciones restantes durante la 81ª reunión del Comité Permanente, celebrada en Ginebra, Suiza.

Entre los avances que expuso la delegación nacional figura la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), que permitió obtener sentencias de prisión y sanciones económicas superiores a 130 millones de pesos por delitos relacionados con la protección de especies. Uno de los fallos más recientes, dictado hace dos semanas, impuso cuatro años de cárcel y una multa de 19 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Educación e innovación Yucatán tendrá 5 mil cursos gratuitos sobre semiconductores de la Universidad Estatal de Arizona

📄 #ComunicadoConjunto | México protege a la vaquita marina y cumple el plan de acción global.



➡️ https://t.co/qevnwt3X8I#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/d1ZyJ4HZ9O — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) November 4, 2026

Como parte del combate al comercio ilícito de buches de totoaba, las autoridades también informaron sobre los resultados de la cooperación con Estados Unidos y China, mecanismo que contribuyó a coordinar decomisos recientes en Hong Kong y dio lugar al primer proceso legal relacionado con el intercambio de información del Grupo de Contacto Trilateral.

Otro de los compromisos corresponde a la actualización del Acuerdo Regulatorio del Alto Golfo de California, cuya nueva versión entró en la agenda de avances tras su publicación el 14 de octubre. El instrumento incorpora recomendaciones científicas del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), propuestas de las comunidades pesqueras y observaciones de la CITES.

A estas medidas se suman el marcaje de artes de pesca, la vigilancia satelital de embarcaciones menores y la transición hacia métodos alternativos de captura. El plan también contempla el desarrollo de mercados que permitan incrementar el valor comercial de los productos pesqueros, con la participación de habitantes de la región.

Durante la reunión internacional, Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó la presencia de crías de vaquita marina y sostuvo que México consiguió contener la tendencia descendente en los registros de esta especie.

La funcionaria, quien encabezó la representación mexicana en nombre de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, planteó la necesidad de modificar el esquema de seguimiento internacional a los compromisos del país.

“Es momento de transitar hacia un mecanismo de acompañamiento que respete nuestras acciones soberanas y celebre un modelo donde la protección de la vaquita y la prosperidad humana caminan juntos”, expresó.

Respecto a las tareas de vigilancia, las dependencias federales reportaron la continuidad de operaciones de inteligencia y cooperación para proteger la Zona de Tolerancia Cero, área del Alto Golfo de California donde se concentran las medidas de conservación de la especie.

Asimismo, el programa contempla la formación de hijas e hijos de pescadores como monitores técnicos, con el propósito de incorporar a nuevas generaciones de las comunidades locales a las actividades de seguimiento y protección del mamífero marino.

La delegación mexicana estuvo integrada por representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Semarnat.

El Comité Permanente de la CITES y los países participantes reconocieron los resultados que presentó la delegación mexicana, aunque solicitaron mantener las medidas de protección y entregar una nueva actualización durante la siguiente reunión del organismo, prevista para 2027.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL