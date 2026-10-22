En peligro de extinción

Vaquita marina: Ante el reto de supervivencia

México redujo 86% el área prohibida para redes de enmalle en el Alto Golfo de California, pese a que quedan entre 7 y 10 vaquitas marinas

Vaquita marina, ante el desafío por su supervivencia
Vaquita marina, ante el desafío por su supervivencia Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

Con una población estimada que ronda los 7 y 10 ejemplares en libertad, la vaquita marina se enfrenta a la prueba más crítica de su historia.

La especie está clasificada en Peligro Crítico por la Lista Roja de la UICN y en Peligro de Extinción por la Semarnat, además de reconocerse como el mamífero marino más amenazado del planeta, pues sólo habita en México, en el Alto Golfo de California.

En este contexto de extrema fragilidad, el Gobierno de México oficializó un acuerdo interinstitucional que reduce aproximadamente en un 86 por ciento la superficie donde estaba prohibido el uso de redes de enmalle, con el objetivo de tener un “rigor más focalizado” de su hábitat y su población, permitiendo que las comunidades locales recuperen el sustento legal bajo un modelo de vigilancia “compacto y realista”.

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Vaquita marina, ante el desafío por su supervivencia
Vaquita marina, ante el desafío por su supervivencia ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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