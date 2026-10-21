NUESTRO PAÍS ocupa un lugar importante en el estudio e interpretación del pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles, aun cuando su registro no es tan abundante como el de países como China, Argentina o Estados Unidos. Coahuila es uno de los estados que destaca por sus yacimientos del Cretácico Tardío, donde se han encontrado dinosaurios como el Coahuilaceratops o el Xenovenator Spinosai. Con motivo del Día Mundial del Fósil, celebrado el 16 de octubre pasado, La Razón hace un recuento de los hallazgos más relevantes en México hasta ahora dentro del territorio nacional.

México: escenario relevante de la paleontología mundial ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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