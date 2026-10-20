Cumple 53 años

Ópera de Sídney, un ícono que se renueva

La Ópera de Sídney cumple 53 años como ícono arquitectónico mundial; prepara una renovación de 120 mdd para modernizar su infraestructura teatral

Ópera de Sídney, ícono de la modernidad que se renueva
Ópera de Sídney, ícono de la modernidad que se renueva Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

COMO SI DE VELAS desplegadas sobre el puerto se tratasen, las cubiertas del famoso edificio son actualmente uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles del mundo.

Diseñada por el danés Jørn Utzon e inaugurada el 20 de octubre de 1973, la obra revolucionó la relación entre arquitectura, ingeniería y paisaje.

UNESCO la incorporó a la lista del Patrimonio Mundial en 2007, por ser un compendio de múltiples corrientes creativas e innovadoras.

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A 53 años de su apertura, el ícono australiano mira al futuro con una próxima renovación en su infraestructura y maquinaria teatral.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 120 mdd, busca preservar este monumento sin detener su intensa actividad cultural.

Ópera de Sídney, ícono de la modernidad que se renueva
Ópera de Sídney, ícono de la modernidad que se renueva ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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