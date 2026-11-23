Como uno de los espacios fundamentales para acercarse a la memoria cultural, social y política de México, el Museo del Estanquillo festeja hoydos décadas de ser inaugurado.

El recinto nació del deseo del escritor y cronista Carlos Monsiváis de compartir con el público la colección que reunió durante 40 años y su nombre hace referencia a los antiguos comercios donde podía encontrarse prácticamente de todo, una analogía con la diversidad de su acervo, integrado por más de 20 mil piezas: entre fotografías, caricaturas, grabados, pinturas, documentos históricos y objetos varios.

Resguardado en el edificio La Esmeralda, antigua joyería abierta en 1892, el recinto ofrece una mirada singular a la identidad mexicana y demuestra que los objetos también cuentan la historia de un país, sus personajes y sus transformaciones.

Museo del Estanquillo, 20 años de memoria nacional ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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