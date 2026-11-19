LA NAVE, lanzada por la NASA en 1977, alcanzó ayer una distancia histórica: se encuentra a unos 25 mil 900 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, un día luz. Es el objeto construido por el ser humano que más lejos ha llegado y una prueba de hasta dónde puede llevarnos la curiosidad por explorar el universo.

En su interior viaja el Disco de Oro, una cápsula del tiempo que reúne música, sonidos e imágenes como un mensaje destinado a posibles civilizaciones extraterrestres. La humanidad nunca volverá a ver esta sonda, pero su travesía mantiene una representación de lo que somos rumbo a un destino aún incierto.

La Odisea de Voyager 1 alcanza el hito de 1 día luz ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

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