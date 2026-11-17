UN OBJETO helado recién descubierto, denominado 2026 ED138, podría convertirse en el sexto planeta enano reconocido de nuestro vecindario estelar.
El hallazgo fue realizado por investigadores del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, que lo identificaron más allá de la órbita de Plutón.
Su diámetro se estima entre 600 y mil 500 kilómetros, aunque aún se requieren observaciones para confirmar si su gravedad le permite tener forma esférica, condición necesaria para ser planeta enano.
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De confirmarse, se sumaría a otros cinco como un nuevo integrante más de la familia cósmica.
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