Naufragio de la Edad de Bronce

A CASI cinco milenios de haber desaparecido bajo las aguas del Mar Mediterráneo, los restos de una embarcación que navegó durante la Edad del Bronce fueron descubiertos en octubre pasado frente a la isla de Kekova, al sur de Turquía.

El hallazgo —considerado ya el naufragio más antiguo del mundo— tendría entre 4 mil 400 y 4 mil 700 años, una edad comparable a la construcción de las grandes pirámides de Egipto.

La estructura de madera del barco no sobrevivió, pero los arqueólogos recuperaron más de 30 vasijas cerámicas y tres anclas de piedra a unos 30 metros de profundidad, lo que representa una auténtica cápsula del tiempo marino.

Descubren el naufragio más antiguo del mundo ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇