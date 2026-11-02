Mezcla de tradiciones

Dulce tradición: ¿Azúcar, chocolate o amaranto?

LAS CALAVERAS que adornan ofrendas y deleitan paladares estos días provienen de una mezcla de tradiciones, ingredientes y técnicas

Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos
Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

DE AZÚCAR, chocolate o amaranto, estos dulces típicos que cada Día de Muertos adornan las ofrendas mexicanas son resultado de un sincretismo cultural, así como de ingredientes y técnicas que han evolucionado a través del tiempo.

Las de azúcar están vinculadas con el alfeñique, una técnica de origen árabe que llegó a México a través de España durante el Virreinato; las de chocolate se elaboran al fundir y atemperar el cacao para vaciarlo, mientras que las de amaranto recuperan uno de los alimentos fundamentales del México preh

Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos
Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola

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