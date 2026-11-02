Dulce tradición: ¿Azúcar, chocolate o amaranto?

Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos

DE AZÚCAR, chocolate o amaranto, estos dulces típicos que cada Día de Muertos adornan las ofrendas mexicanas son resultado de un sincretismo cultural, así como de ingredientes y técnicas que han evolucionado a través del tiempo.

Las de azúcar están vinculadas con el alfeñique, una técnica de origen árabe que llegó a México a través de España durante el Virreinato; las de chocolate se elaboran al fundir y atemperar el cacao para vaciarlo, mientras que las de amaranto recuperan uno de los alimentos fundamentales del México preh

Calaveritas que endulzan la tradición del Día de Muertos ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola

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