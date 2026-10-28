DESDE las postales turísticas hasta las películas sobre el fin del mundo, la inconfundible silueta de la antorcha en alto y la corona recortada contra el cielo es una de las imágenes más reconocibles de Estados Unidos.

Erguida con una tabla que recuerda la independencia del país, encarna la promesa de que la libertad siempre se abre camino, aunque a 140 años de su inauguración, esa premisa atraviesa una nueva prueba: las restricciones migratorias y las disputas sobre los derechos de quienes buscan entrar o permanecer en el país bajo el mandato de Donald Trump han devuelto la pregunta de quién merece formar parte de ese sueño.

La celebración de una escultura nacida de la amistad franco-estadounidense coincide con el 250 aniversario de la independencia de EU, visibilizando aún más la distancia entre los ideales fundacionales y las tensiones actuales.

Estatua de la Libertad: 140 años como espejo de EU ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

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