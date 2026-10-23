EN LAS LADERAS del Pico de Orizaba, el Glaciar Jamapa sobrevive como el último gran cuerpo de hielo del país, pero su superficie se reduce año con año.

Actualmente apenas cubre 0.37 km2, mientras el aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones aceleran su retroceso.

Previo a la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, los efectos de esta crisis se han dejado sentir en México, que llegó a tener al menos 13 glaciares, pero en años recientes ha visto esfumarse otros, como el del Popocatépetl y el del Iztaccíhuatl, que desapareció en 2018.

Jamapa, el último glaciar de México agoniza ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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