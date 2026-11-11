Pompeya y su aporte para entender la geología

LA ERUPCIÓN del Vesubio que sepultó esta ciudad romana casi dos milenios atrás hoy puede contribuir a perfeccionar una herramienta científica clave para la comprensión de la geología actual.

Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado en septiembre pasado, utilizó muestras minerales de aquella erupción para recalibrar la datación argón-argón, un método que permite determinar la antigüedad de rocas volcánicas.

El avance mejora la precisión con la que pueden reconstruirse episodios eruptivos del pasado, un hecho relevante en sitios como Ciudad de México, una de las zonas urbanas más amenazadas por procesos eruptivos.

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Conocer con mayor exactitud cuándo y cómo ocurrieron antiguas erupciones permitirá comprender la evolución de estos sistemas y fortalecer las evaluaciones de riesgo, aportando mejores herramientas para estudiar el siempre latente peligro volcánico.

Pompeya aporta claves para comprender los volcanes mexicanos ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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