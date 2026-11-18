LA IGLESIA más grande del mundo cumple hoy 400 años de su consagración como uno de los proyectos arquitectónicos y artísticos más importantes de Occidente.

Tras más de un siglo de trabajos, el papa Urbano VIII bendijo el edificio un 18 de noviembre de 1626, aunque sus orígenes se remontan al siglo IV.

Actualmente su interior resguarda obras fundamentales de herencia universal, como La Piedad, de Miguel Ángel, además del baldaquino de bronce de Bernini y numerosos monumentos funerarios. En 1984, la totalidad de Ciudad del Vaticano fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial por su excepcional valor histórico, espiritual, arquitectónico y artístico, así como por la influencia que ejerció en el desarrollo de la historia de la humanidad.

Basílica de San Pedro del Vaticano cumple 400 años ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/11/18/24lr5423-2-91acHcpsU.pdf>Click here to read this PDF</a>.