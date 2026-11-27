LA PRIMERA tormenta invernal de la temporada llega con fuerza a Ciudad de México durante este fin de semana, con lluvias intensas, descenso de temperatura y rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora.

El fenómeno, originado por la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro, favorecerá condiciones de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que entre hoy y mañana podrían registrarse lluvias y caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas por encima de los 2 mil 800 metros, principalmente al sur y poniente de la capital, como en las partes altas del Ajusco y la Sierra de las Cruces.

TE RECOMENDAMOS: Atesora miles de piezas Museo del Estanquillo cumple 20 años

CDMX bajo cero por primera tormenta invernal ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/11/27/17lr5431-ds8nFPhDT.pdf>Click here to read this PDF</a>.

Nevadas y lluvias tras 1.a tormenta invernal

Por Elizabeth Hernández

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 amenaza con recrudecer las condiciones meteorológicas en México, donde las próximas horas estarán marcadas por lluvias de hasta 250 litros de agua por metro cuadrado en el occidente, temperaturas de 10 grados bajo cero en el norte y posibles nevadas en zonas montañosas de al menos 12 entidades, incluida la capital del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes 27 de noviembre lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros (mm), así como la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de esas tres entidades.

Las condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve se extenderán, a partir de la noche del viernes, a regiones situadas a más de dos mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, y el sábado se mantendrá la posibilidad en las mismas regiones, a las que se sumará Veracruz.

El Dato: La Semar y la Secihti instalarán 5 boyas a 200 millas náuticas de la costa del Pacífico para seguir la formación y evolución de ciclones tropicales y anticipar alertas.

Chihuahua y Durango tendrán las temperaturas más bajas del territorio nacional, con mínimas de -10 a -5 grados Celsius durante la madrugada del sábado. En otras 12 entidades, entre ellas San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes, el termómetro podría descender a entre -5 y cero grados en áreas serranas, con riesgo de heladas.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipó que Guerrero compartiría con Michoacán los mayores volúmenes de precipitación del viernes, con un rango de 75 a 150 milímetros (mm), junto con Guanajuato y el Estado de México.

Para el sábado, las precipitaciones de mayor magnitud se concentrarán en Guerrero, mientras que Oaxaca y Puebla podrían recibir entre 75 y 150 mm. En Morelos, el sureste michoacano y el sur mexiquense se prevén registros de 50 a 75 mm.

Aunque el frente frío número 8 se desplazó hacia el mar Caribe, la masa de aire ártico que lo impulsó conservará sus efectos sobre el país. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec persistirán este viernes rachas de hasta 100 kilómetros por hora, así como olas de entre 2.5 y 3.5 metros. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos pidió evitar el ascenso al Nevado de Colima ante la previsión de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y una visibilidad inferior a 50 metros.

Frente al riesgo de inundaciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a reforzar las medidas preventivas, por lo que recomendó limpiar coladeras y desagües, proteger documentos importantes en bolsas herméticas, evitar el cruce de corrientes de agua, reducir la velocidad al conducir y ampliar la distancia entre vehículos. Ante las fuertes rachas de viento, la dependencia pidió asegurar objetos en azoteas y balcones, mantenerse lejos de árboles, muros y espectaculares, además de suspender actividades recreativas en playas con bandera roja.

Respecto al descenso de las temperaturas, la CNPC exhortó a vestir varias capas de ropa, cubrir cabeza, rostro, manos y orejas, así como prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También recomendó ventilar las habitaciones donde se utilicen calentadores o chimeneas y apagarlos antes de dormir para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. El Meteorológico prevé que la tormenta deje de afectar al país el domingo, aunque ese día persistirán las heladas en zonas serranas de seis estados.

Frío extremo ı Foto: Especial

Preparan medidas ante los efectos de El Niño en 2027

| Por Elizabeth Hernández |

los Gobiernos federal y estatales comenzaron a definir una estrategia preventiva ante los posibles efectos de El Niño durante 2027, fenómeno climático que podría propiciar temperaturas extremas, prolongar los periodos de sequía e incrementar el riesgo de incendios forestales en México, principalmente durante la primavera.

Los preparativos ocurren ante la posibilidad de que El Niño alcance una intensidad sin precedentes desde 1950. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las proyecciones indican que existe una probabilidad de 60 por ciento de que este escenario ocurra entre finales de 2026 y principios de 2027.

Frente a este panorama, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, inauguró ayer en Cuernavaca, Morelos, la Reunión Nacional de Titulares Estatales de Protección Civil 2026, en la que las autoridades establecerán acuerdos para anticipar emergencias y fortalecer sus capacidades de respuesta.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, existe una probabilidad de 79 por ciento de que el fenómeno conserve una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta marzo de 2027, pese a que los modelos anticipan un debilitamiento gradual a principios del año. Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM identificaron el periodo de abril a junio como uno de los de mayor riesgo, a partir del análisis de los tres episodios de El Niño de categoría muy fuerte.

Bajo esas condiciones, entidades como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México experimentarán temperaturas excepcionalmente altas y escasez de lluvias. También una mayor frecuencia, duración e intensidad de las ondas de calor en la primavera.