Detienen a ‘El Patrón’, líder de ‘Los Linos’; extorsionaba en Morelos

Agentes federales detuvieron en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino Adame Sotelo, alias “El Patrón” o “El Señor”, a quien las autoridades identifican como uno de los líderes de Los Linos, organización criminal vinculada con extorsiones, homicidios, robo de vehículos y tráfico de drogas en Morelos. Con esta captura, suman nueve integrantes del grupo bajo arresto desde mayo pasado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes que la operación estuvo a cargo de personal de esa dependencia y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La organización mantiene presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. Según el funcionario, el detenido figura entre los principales generadores de violencia en la entidad y forma parte de una estructura que también participa en actividades de narcotráfico.

García Harfuch señaló que las instituciones federales mantienen las operaciones contra las redes de extorsión en coordinación con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. También reconoció el apoyo de la mandataria del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para concretar el arresto en Ixtapaluca.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional… pic.twitter.com/c9Fb8ep1TZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

Los antecedentes de esta agrupación se remontan a Guerrero, particularmente a la comunidad de Mezcala, desde donde sus integrantes extendieron sus operaciones hacia Temixco y posteriormente Yautepec. Autoridades documentaron su incursión en el cobro de cuotas y el tráfico de heroína, antes de ampliar sus actividades hacia otras drogas con destino a Estados Unidos.

Durante 2025, las autoridades localizaron instalaciones para la producción y almacenamiento de narcóticos en Yautepec. Entre los hallazgos destacó un laboratorio clandestino donde aseguraron 270 kilogramos de precursores químicos, además de una bodega con aproximadamente 127 kilos de cristal.

Otro episodio que las autoridades de Morelos atribuyeron a esta célula ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando hombres armados atacaron a dos agentes de investigación criminal en Jiutepec. Uno murió en el lugar y su compañero falleció días después a consecuencia de las heridas. La Secretaría de Seguridad estatal relacionó la agresión con las pesquisas sobre los laboratorios clandestinos.

La captura de “El Patrón” ocurrió casi seis meses después de un operativo federal en Yautepec, donde las autoridades detuvieron a ocho integrantes de Los Linos, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos. El primero, alias “Don Ramón”, figuraba entre los dirigentes de la organización, mientras que el segundo desempeñaba funciones operativas dentro de la estructura criminal.

Aquella intervención derivó en un enfrentamiento armado que dejó un presunto agresor sin vida y dos agentes de la SSPC heridos. Ambos necesitaron atención hospitalaria especializada y uno requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Tras esas detenciones, la FGR obtuvo el 22 de mayo la vinculación a proceso de los ocho presuntos integrantes. Un juez federal les impuso prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya, Morelos, por delitos relacionados con armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de narcóticos con fines de comercio.

Como parte de aquella investigación, las autoridades también aseguraron 394 cartuchos, nueve armas de fuego, 543.9 gramos de metanfetamina, un vehículo y diversos equipos de comunicación.

Desarman narcolaboratotio en @GobiernoMorelos:



Era uno de los más grandes del estado. @SSPCMexico, @Defensamx1 y @FGRMexico lo descubrieron en Yautepec.



Era de los “Linos” y había cientos de precursores y material para fabricar “cristal”. pic.twitter.com/fQ66gK8UTB — Antonio Nieto (@siete_letras) October 12, 2025

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